17 ديسمبر.. مسلم يحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

يحيى المطرب مسلم حفلاً غنائيًا يوم 17 ديسمبر من الشهر المقبل في ساقية الصاوى فى تمام 8 مساء، وتم طرح التذكرة بفئة واحدة بسعر 200 جنيه.

انتهى المطرب مسلم صاحب أغنية أتنسيت والتى حققت نجاحا كبيرا على موقع الفيديوهات يوتيوب، من تصوير أولى تجاربه السينمائية.



وأكد مسلم فى تصريح خاص لصدى البلد أنه يشارك حاليًا فى فيلم يظهر فيه بشخصية كمطرب بجانب مطربين آخرين ضمن أحداث الفيلم، رافضا الإفصاح عن اسمه حتي يكون مفاجأة للجمهور.



وتابع “مسلم” أنه قبل بداية التصوير خضع للعديد من الكورسات والورش التمثيلية حتى يتمكن من تقديم شخصيته أمام الكاميرا بالشكل المطلوب.



وعن موعد طرح الفيلم أكد مسلم أنه انتهى من تصوير معظم مشاهده فى الفيلم وفى انتظار شركة الإنتاج للإعلان عن موعد طرح الفيلم.



من ناحية أخرى يستعد مسلم لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القادمة، حيث انتهى من تسجيل عدد كبير من الأغاني المختلفة ما بين الدراما والكلاسيك استعدادا لطرحها خلال الفترة القادمة.