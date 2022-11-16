أخبار التعليم|جامعة حلوان تطلق مسابقة «المراسل التلفزيوني».. وأكاديمية البحث العلمي تعقد ورشة العمل حول «علوم الاتصال والمشاركة المجتمعية»

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة حلوان تطلق مسابقة "المراسل التلفزيوني" .. تفاصيل

تنظم إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عدة مسابقات فنية و ثقافية للطلاب تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

اليوم.. طب جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي للسكر

تنظم كلية الطب بجامعة عين شمس احتفالية باليوم العالمي للسكر، سوف يتم ماراثون أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين بالكلية والجامعة والكليات التابعة لها.

فرصة عظيمة للرصد والتصوير .. قمر التربيع الأخير يزين السماء الليلة

تتزين سماء مصر اليوم الأربعاء، بظهور قمر التربيع الثاني والأخير لشهر ربيع الآخر لعام 1444هـ، فى ظاهرة فلكية ينتظرها هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل يمنح فرصة مميزة للتصوير.

أكاديمية البحث العلمي تعقد ورشة العمل حول ”علوم الاتصال والمشاركة المجتمعية”.. تفاصيل



أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار التعاون مع لجنة التعاون العلمى و التكنولوجى (COMSTECH) عن المؤتمر الدولى عن وورشة العمل حول” علوم الاتصال والمشاركة المجتمعية” المزمع عقدهما خلال الفترة من 1 وحتى 3 فبراير 2023 إسلام أباد – باكستان.

"الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالقاهرة" تعلن شروط مسابقة الطالب المثالي.. تفاصيل



أعلنت رعاية شباب كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة ، عن مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الكلية .

٢٠ نوفمبر.. آداب عين شمس تستضيف ورشتي عمل بالتعاون مع Elsevier وبنك المعرفة

تستضيف كلية الآداب بجامعة عين شمس ورشتي عمل في تخصصى "علم النفس"، و"المكتبات والمعلومات" وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التى ينظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بالتعاون مع بنك المعرفة و Elsevier لنشر الوعي والتدريب علي النشر العلمي الدولى في مجالات العلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية.