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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

20 نوفمبر.. آداب عين شمس تستضيف ورشتي عمل بالتعاون مع Elsevier وبنك المعرفة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تستضيف كلية الآداب بجامعة عين شمس ورشتي عمل في تخصصى "علم النفس"،  و"المكتبات والمعلومات" وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التى ينظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بالتعاون مع بنك المعرفة  و  Elsevier لنشر الوعي والتدريب علي النشر العلمي الدولى  في مجالات العلوم الاجتماعيه والدراسات الانسانية.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور حنان كامل القائم بأعمال عميد الكلية ، وإشراف وتنسيق الدكتورة شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتتضمن الورش العلمية : مقدمة عن النشر العلمي المحكم ، مطالعة أدبيات البحث وجمع المعلومات وكيفية اختيار المجلة العلمية المدرجة دوليا لنشر مقالي في مجال علم النفس، وإعداد المقالات البحثية وتحويل الرسالة البحثية لمقال، و موضوع أخلاقيات النشر العلمي والإستدلال وذلك في مجالات تخصص علم النفس

كما تستضيف الكلية علي مدي ثلاثة أيام ورشتا العمل يومى الأحد ٢٠ نوفمبر  والاثنين ٢١ نوفمبر الجاري نفس الموضوعات ولكن في مجال تخصص المكتبات والمعلومات ، بالإضافة إلى ورشة عمل بعنوان مستجدات إدارة المصادر الألكترونية لأخصائيي المكتبات والمعلومات تنعقد يوم الثلاثاء ٢٢ نوفمبر الجارى.

وتستهدف الورش رفع معدل النشر الدولى في قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية ، وتستضيف كل كلية عدد من الورش العلمية وفقا للجدول الذى أعده القطاع مسبقا ، وتعقد كل الورش العلمية بقاعة مؤتمرات الكلية الساعة ١٠ صباحا ، ويحصل الحاضرون علي شهاده حضور لكل جلسة من جلسات الورشة .

جدير بالذكر أن الورش تعزز من ثقافة وأدبيات النشر الدولي مما يعزز من تصنيف الجامعة.

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