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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أكاديمية البحث العلمي تعقد ورشة العمل حول ”علوم الاتصال والمشاركة المجتمعية”.. تفاصيل

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار التعاون مع لجنة التعاون العلمى و التكنولوجى (COMSTECH) عن المؤتمر الدولى عن وورشة العمل حول” علوم الإتصال والمشاركة المجتمعية” المزمع عقدهما خلال الفترة من 1 وحتى 3 فبراير 2023  إسلام أباد – باكستان.

 

وأوضحت أنه يناقش المؤتمر الأوساط الأكاديمية والتفاهم، دبلوماسية العلوم، التقنيات الناشئة، و تغيير المناخ وعلوم الحياة.

بينما لمزيد من المعلومات :

http://www.asrt.sci.eg/all-news/media-releases/workshop-6/

 

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بينما كانت قد اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى التكنولوجيا وفى إطار أعمال قطاع المجالس النوعية – مجلس بحوث العلوم الأساسية ، وفى ضوء الإعداد لمؤتمر المناخ  cop27 عن عقد  محاضرة  بعنوان " التغيرات المناخية و الأمراض المعدية من منظور الصحة الواحدة ".

حيث تأتي هذه المحاضرة ضمن اهتمام الأكاديمية بما يشهده العالم الآن من تغيرات مناخية يصاحبها تغير في  الخريطة الصحية في دول مختلفة حول العالم وتتضمن المحاضرة :
١- عرض لحالات تفشي بعض الأمراض الفيروسية وغيرها من الأمراض المدارية المهملة
٢- عرض مجموعة من التحليلات البيئية لتطوير خرائط للتنبؤ باماكن انتشار مخاطر المرض في مناطق     متعددة حول العالم 
٣- عرض دراسات حالة للدراسات البحثية التي أجريت من فريق العمل المصري في هذا المجال
٤- وضع أولوية للتعاون بين القطاعات الصحية المختلفة من أجل مكافحة الأمراض المعدية ونواقلها

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