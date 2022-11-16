مصدر بالزمالك: لا نتفاوض مع أحمد فتحي وفيريرا غير مقتنع به

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن حقيقة اهتمام النادي الأبيض بضم أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز، الذي ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.

وأكد المصدر أنه ليس هناك أي مفاوضات من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك مع أحمد فتحي، مشيراً إلى أن اسم اللاعب تم طرحه على مدرب الزمالك البرتغالي جوسفالدو فيريرا قبل بداية الموسم الجاري، ولكنه رفض.

وأكد المصدر أن رفض البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض جاء بسبب سن أحمد فتحي، مشدداً على أن المدرب البرتغالي خلال حديثه مع مسؤولي الزمالك قال إنه كان من الأولى استمرار حازم إمام الظهير الأيمن السابق للزمالك، لكنه قرر رحيله لنفس السبب المتعلق بالسن.

يذكر أن الزمالك كان حصل في الموسم الماضي على توقيع حازم إمام، إلا أن مسؤولي النادي بالاتفاق مع فيريرا قرروا عقب نهاية الموسم عدم تفعيل العقد، والاكتفاء بالفترة التي قضاها اللاعب بين جدران الزمالك.

ويضم الزمالك حالياً بين صفوفه في مركز الظهير الأيمن كل من عمر جابر وحمزة المثلوثي، الذي يشركه فيريرا في خط الدفاع خلال الآونة الأخيرة بسبب النقص العددي.

يجتمع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء وأمير مرتضى المشرف على الكرة في الأيام القليلة المقبلة.

يأتي الهدف من الجلسة الحديث عن ملف الصفقات الشتوية التي سيحتاجها الفريق في فترة الانتقالات المقبلة لتدعيم صفوف الأبيض.

و سيناقش المدير الفني احتياجاته في الجلسة، ومن المنتظر أن يتم الحديث عن العديد من الأمور الخاصة بفريق الكرة بالقلعة البيضاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

استقر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة على خضوع السنغالي إبراهيما نداي جناح الفريق لفحص طبي فور عودته إلى القاهرة قادما من بلاده.

ويعاني اللاعب من إصابة بشد في العضلة الخلفية تسبب في غيابه عن المباريات الماضية للفريق الأبيض.

وكان اللاعب استغل فترة الراحة التي حصل عليها الزمالك لمدة أربعة أيام وسافر إلى بلاده وواصل برنامجه التأهيلي في فترة الراحة.

