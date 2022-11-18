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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المفتى يشيد بمؤسسة تحيا مصر ومشروع حياة كريمة

صدى البلد

أشاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالمشروعات الخيرية التي تقوم بها الدولة كمؤسسة تحيا مصر ومشروع حياة كريمة.

وقال شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد،أن قيام بعض الأطباء بتقليل قيمة الكشف على المرضى وهو أمر جائز وطيب، ما دام هناك التزام بقواعد المهنة وآدابها.

وشدد المفتي على أن الشريعة الإسلامية أولت الطبقات المحتاجة، والفقيرة عناية كبيرة؛ حيث شرعت أحكاما من شأنها سد حاجة هذه الفئات، وتحقيق عدالة اجتماعية تقرب الفجوة الطبقية بينها وبين الأغنياء، حتى يرتقوا بالعمل والأمل.

الشريعة الإسلامية


ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن الشريعة الإسلامية كذلك حببت إلى المسلمين التصدق والتبَرع والتهادي، فوسعت لهم طرق الخير حتى شملت وجوها متنوعة، فلم يقفِ الأمر عند الزكاة الواجبة، وأوجبت الشريعة كذلك الكفارات في الأيمان والنذور والظهار.

وتابع : أن الشريعة الإسلامية جاءت بالرحمة بجميع الخلق؛ ومن مظاهر هذه الرحمة شمول هذه الرحمة جميع البشر دون النظر إلى جنس أو لون أو دين أو عرق، فالفتوى مستقرة على ذلك. 

الزكاة مفتى الجمهورية حياة كريمة الشريعة الإسلامية المفتي صدى البلد الدكتور شوقي علام

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