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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

موقف أخلاقي.. ملك بريطانيا تشارلز الثالث يحظر تناول كبد الأوز

صدى البلد

حظر ملك بريطانيا تشارلز الثالث تقديم طبق كبد الأوز المسمن على موائد الأسرة الملكية، بحسب رسالة وجهها القصر الملكي إلى جمعية "بيتا" الناشطة في مجال الرفق بالحيوان، وفق ما نشرته وكالة فرانس برس اليوم السبت.

ويعرف عن تشارلز الثالث كفاحه الطويل من أجل حماية الطبيعة والزراعة العضوية ومكافحة تغير المناخ، وهو كان من أشد المنتقدين لاستهلاك طبق كبد الأوز المسمن.

 

وكتب مدير الدار الملكية في رسالة إلى جمعية "بيتا": "شكراً على رسالتكم بشأن المسائل الأخلاقية المرتبطة بطبق كبد الأوز المسمن".

وأضاف السير توني جونستون-بيرت في هذه الرسالة أمس الجمعة والمؤرخة في 10 نوفمبر "يمكنني أن أؤكد أن كبد الأوز المسمن ليس من ضمن مشتريات العائلة الملكية ولا يقدم على الموائد في الدور الملكية، ومن غير المتوقع أن تتغير هذه السياسة".

وكانت إليزابيث الثانية التي توفيت في الثامن من سبتمبر، من محبي كبد الأوز. 

 

وقدم هذا الطبق لها في مأدبة عشاء رسمية في باريس في يونيو 2014 جمعتها مع الرئيس السابق فرانسوا هولاند.

وكتبت الجمعية في بيان أنها "تشجع الجميع على أن يحذون حذو الملك وألا يأكلوا كبد الأوز المسمن في عيد الميلاد وبعده".

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