بتلعبوا بالنار .. عمرو أديب يوجه رسالة نارية لـ التجار | فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على ارتفاع الأسعار قائلا: “فيه ناس عاوزة تمص دمنا.. وسؤالي اللي مش لاقي له إجابة لماذا يستمر ارتفاع الأسعار؟ نتحدث عن سعر العلف والسكر والأرز والبيض، لماذا يزيد؟”٫ محذرا: “هنوصل لمرحلة السلع موجودة ومحدش بيشتريها”.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: “الأول كنت فاهمك الدولار والزيادة تحت أمرك، لكن لماذا تزداد أسعار السلع بشكل مستمر؟ ما الآليات في السوق التي تؤدي لارتفاع الفول والعدس؟ هنا دخلنا في اللامعقول والأشياء اللي ملهاش معنى، اللي بيجرا في السوق بيبوظه أكثر”.

وأشار: “اللي بيجرى في السوق ده هيبوظه والسلع هـ”ترطرط"، حتى الطبقات الغنية بتتكلم عن الأسعار”٫ متابعا: "الناس انكوت بغلاء الأسعار، والأسعار بهدلت الناس، عندك شعب صابر وبيستحمل وبيحاول يتصرف، متدوسش أكتر من كده، خصوصا إن الدولار وقف عند 24.5 جنيه”.

ووجه رسالة للتجار قائلا: "هتخرموا السوق من الطرفين اللي بيبع واللي بيشتري، ايه اخرة الجشع ده، تعاونوا معانا نعمل حركة رخمة ونقول خلّوا رزّكم ليكم ونستورد من برة”٫ مضيفا: "أنا بقولكم مكسب وخسارة مجبتش سيرة الضمير، انتوا باصين تحت رجليكم والنتائج مش هتكون كويسة٫ انتوا بتلعبوا بالنار”.