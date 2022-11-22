أخبار التكنولوجيا| أفضل هاتف يمكنك شراؤه في البلاك فرايدي.. وكيف تتخلص من صديق مزعج على واتساب دون حظره؟

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



ينتظر الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية قدوم موسم التخفيضات والعروض، خاصة البلاك فرايدي، الذي يشهد أكبر تخفيضات من نوعها على الهواتف الذكية والإلكترونيات، ولكن هناك عدد من الهواتف يمكنها تلبية رغبة المشتري بسعر رخيص وإمكانات مميزة بدون بلاك فرايدي.

كشفت تسريبات أن شركة أوبو الصينية تستعد لإطلاق رائد جديد بمواصفات قياسية يمكنه منافسة هواتف سامسونج وشاومي، حيث سينطلق الهاتف بأفضل معالجات هواتف الأندرويد من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو معالج Snapdragon 8 Gen 2 .

يعاني الكثير من مستخدمي تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp من كثرة الإزعاج الذي يواجهونه من رسائل الأصدقاء أو العائلة، والتي في كثير من الأحيان لا تكون ذات أهمية، مما يزيد من فرص التشتت أثناء العمل أو الدراسة.



يعرف الكثيرون من محبي الهاتف الذكي الأشهر في العالم آيفون أن قصة نجاحه بدأت مع احجامه الصغيرة ذات المواصفات القوية و التصميم الأنيق، لذلك ظلت آبل تطرح هواتف بحجم صغير بجانب الأحجام الحالية، وبعب أبرزها هاتف آيفون 8.

يخطط رئيس شركة "ميتا" مارك زوكربيرج، إلى اللجوء لاستخدام تطبيق "واتساب" كمصدر أساسي لتحقيق الإيرادات، في ظل التراجع الكبير الذي تعاني منه الشركة على جميع الأصعدة.



كشفت تقارير جديدة أن هواتف iPhone 15 القادمة من شركة آبل الأمريكية، العام المقبل 2023 ، ستحصل على عدد كبير من التغييرات والترقيات، التي قد يكون بعضها صادما للبعض، كما سترفع أسعار هواتفها القادمة بنسبة كبيرة قد تصل لـ 15 %.

تتميز هواتف شركة أوبو الصينية بشعبية كبيرة بين مستخدمي الهواتف الذكية في العديد من الأسواق العالمية، حيث دائما ما تجمع الهواتف بين المواصفات الجيدة للغاية خاصة الكاميرا التي تقدم أداء فائقا، إلى جانب السعر المناسب بالنسبة لهواتف الشركات المنافسة الأخرى.

أعلنت منصة ميتا عن تحديثات على فيسبوك وإنستجرام تزيد من حماية المراهقين من الأذى عبر الإنترنت.

تعد هواتف Galaxy S21 الرائدة من أفضل هواتف الأندرويد التي تم إطلاقها العام الماضي، ويتوق الكثير من محبي ومستخدمي هواتف سامسونج الرائدة إلى شرائها خاصة في البلاك فرايدي ، ولكن يبقى السعر المرتفع للهواتف عائقا كبيرا لشرائها، الأمر الذي يدفع المستخدمين إلى البحث عن بديل.