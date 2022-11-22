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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| أفضل هاتف يمكنك شراؤه في البلاك فرايدي.. وكيف تتخلص من صديق مزعج على واتساب دون حظره؟

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

من غير بلاك فرايدي.. موبايل تاتش من نوكيا بمواصفات جبارة لمحدودي الدخل


ينتظر الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية قدوم موسم التخفيضات والعروض، خاصة البلاك فرايدي، الذي يشهد أكبر تخفيضات من نوعها على الهواتف الذكية والإلكترونيات، ولكن هناك عدد من الهواتف يمكنها تلبية رغبة المشتري بسعر رخيص وإمكانات مميزة بدون بلاك فرايدي.

 

أوبو تعتزم إطلاق موبايل أسطوري ينافس سامسونج وشاومي .. مواصفات

 

كشفت تسريبات أن شركة أوبو الصينية تستعد لإطلاق رائد جديد بمواصفات قياسية يمكنه منافسة هواتف سامسونج وشاومي، حيث سينطلق الهاتف بأفضل معالجات هواتف الأندرويد من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو معالج Snapdragon 8 Gen 2 .

 

كيف تتخلص من صديق مزعج على واتساب WhatsApp بدون حظره

 

يعاني الكثير من مستخدمي تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp من كثرة الإزعاج الذي يواجهونه من رسائل الأصدقاء أو العائلة، والتي في كثير من الأحيان لا تكون ذات أهمية، مما يزيد من فرص التشتت أثناء العمل أو الدراسة.

 

عرض البلاك فرايداى.. آيفون 8 جديد بـ 4200 جنيه


يعرف الكثيرون من محبي الهاتف الذكي الأشهر في العالم آيفون أن قصة نجاحه بدأت مع احجامه الصغيرة ذات المواصفات القوية و التصميم الأنيق، لذلك ظلت آبل تطرح هواتف بحجم صغير بجانب الأحجام الحالية، وبعب أبرزها هاتف  آيفون 8.

 

واتساب وماسنجر باشتراك شهري.. قرارات جديدة من مارك زوكربيرج

 

يخطط رئيس شركة "ميتا" مارك زوكربيرج، إلى اللجوء لاستخدام تطبيق "واتساب" كمصدر أساسي لتحقيق الإيرادات، في ظل التراجع الكبير الذي تعاني منه الشركة على جميع الأصعدة.

 

5 تغييرات جذرية قادمة في هواتف آيفون iPhone 15


كشفت تقارير جديدة أن هواتف iPhone 15 القادمة من شركة آبل الأمريكية، العام المقبل 2023 ، ستحصل على عدد كبير من التغييرات والترقيات، التي قد يكون بعضها صادما للبعض، كما سترفع أسعار هواتفها القادمة بنسبة كبيرة قد تصل لـ 15 %.  

 

لو بتحب موبايلات أوبو.. أفضل هاتف يمكنك شراؤه في البلاك فرايدي

 

تتميز هواتف شركة أوبو الصينية بشعبية كبيرة بين مستخدمي الهواتف الذكية في العديد من الأسواق العالمية، حيث دائما ما تجمع الهواتف بين المواصفات الجيدة للغاية خاصة الكاميرا التي تقدم أداء فائقا، إلى جانب السعر المناسب بالنسبة لهواتف الشركات المنافسة الأخرى.

 

ميتا تعلن عن تحديثات على فيسبوك وإنستجرام لحماية المراهقين من الأذى

 

أعلنت منصة ميتا عن تحديثات على فيسبوك وإنستجرام تزيد من حماية المراهقين من الأذى عبر الإنترنت.

 

لو مش معاك فلوس تشتري Galaxy S21.. هذا الهاتف من سامسونج الأنسب لك

 

تعد هواتف Galaxy S21 الرائدة من أفضل هواتف الأندرويد التي تم إطلاقها العام الماضي، ويتوق الكثير من محبي ومستخدمي هواتف سامسونج الرائدة إلى شرائها خاصة في البلاك فرايدي ، ولكن يبقى السعر المرتفع للهواتف عائقا كبيرا لشرائها، الأمر الذي يدفع المستخدمين إلى البحث عن بديل.

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