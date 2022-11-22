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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أوبو تعتزم إطلاق موبايل أسطوري ينافس سامسونج وشاومي .. مواصفات

أوبو تعترم إطلاق
أوبو تعترم إطلاق موبايل أسطوري ينافس سامسونج وشاومي

كشفت تسريبات أن شركة أوبو الصينية تستعد لإطلاق رائد جديد بمواصفات قياسية يمكنه منافسة هواتف سامسونج وشاومي، حيث سينطلق الهاتف بأفضل معالجات هواتف الأندرويد من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو معالج Snapdragon 8 Gen 2 . 

ورصدت Tipster Digital عدد من مواصفات الهواتف الذي سيتم إصداره بداية العام المقبل 2023، والذي سينطلق باسم Oppo Find X6 Pro، حيث سيضم كاميرا فائقة الدقة بمستشعرات من شركة سوني Sony، بالإضافة إلى تصميم أنيق للغاية.  

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وبحسب موقع GSMArena  فإن هاتف أوبو Oppo Find X6 Pro سيأتى بشاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع AMOLED، مع جودة + QHD، ودقة 2400× 1080 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع مقامة للمياه والغبار.

 

وسيقدم هاتف أوبو Oppo Find X6 Pro كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بعدسة 7P ستأتي بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر من نوع Sony IMX 989 بوصة، وتقنية OIS.، إلى جانب عدسة فائق الاتساع بمستشعر من نوع Sony IMX890، بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أخرى بتقريب بصري 2.7x بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر ToF، وكاميرا أمامية دقة 32 ميجا بيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

وسيعمل هاتف أوبو Oppo Find X6 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2  من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو أحدث وأقوى معالج لهواتف الاندرويد، يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وشبكة الجيل الخامس 5G ، و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وحتى 521 من سعة التخزين الداخلى، كما يحصل على عدد من التغييرات والتحسينات في الأداء والكفاءة مقارنة بسابقه من الجيل الأول. 

 

وسيحتوى هاتف أوبو Oppo Find X6 Pro على بطارية سعة 5000 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط ، مع أحدث نظام تشعيل أندرويد 13، ومن المتوقع أن تعلن شركة أوبو عن تفاصيل إطلاقه خلال الأيام المقبلة.

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