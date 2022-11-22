من غير بلاك فرايدي.. موبايل تاتش من نوكيا بمواصفات جبارة لمحدودي الدخل

ينتظر الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية قدوم موسم التخفيضات والعروض، خاصة البلاك فرايدي، الذي يشهد أكبر تخفيضات من نوعها على الهواتف الذكية والإلكترونيات، ولكن هناك عدد من الهواتف يمكنها تلبية رغبة المشتري بسعر رخيص وإمكانات مميزة بدون بلاك فرايدي.

وتعد هواتف نوكيا واحدة من أفضل الهواتف الذكية ذات القدرات المميزة التي تستطيع تلبية احتياجات المستخدم التكنولوجية مع سعر رخيص يناسب محدودي الدخل والشباب، من ضمن هذه الهواتف التي يمكن شرائها بدون انتظار البلاك فرايدي Nokia C30 ، وفيما يلي نعرض سعره ومواصفاته.

سعر هاتف نوكيا Nokia C30

ويبدأ سعر هاتف نوكيا Nokia C30 في السوق المصري بحوالي 3 آلاف و 500 جنيه مصري، وذلك حسب النسخة والمتجر.

مواصفات هاتف نوكيا Nokia C30

وجاء هاتف نوكيا Nokia C30، بشاشة كبيرة باللمس من نوع IPS LCD، بقياس 6.82 بوصة، بجودة عرض +HD، وبدقة 1080X2400 بكسل، مع نوتش في أعلى الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية على شكل قطرة ماء.



ويقدم هاتف نوكيا Nokia C30، كاميرا رئيسية بعدسة واسعة بدقة 13 ميجابكسل مع كاميرا ثانوية بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع فلاش LED، وتصوير الفيديو بدقة 1080 بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 5 ميجا بكسل.

ويعمل هاتف نوكيا Nokia C30، بمعالج ثماني النواة 1.6 جيجا هرتز من نوع Unisoc SC9863A مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و 64 جيجا بايت.

ويحتوى هاتف نوكيا Nokia C30 على بطارية كبيرة بقوة 6000 مللي أمبير فى الساعة، وتدعم الشحن بقوة 10 واط، وتقول شركة نوكيا إنها كافية حتى 3 أيام من الاستخدام ، مع منفذ شحن Micro USB (USB 2.0) ، ومقبس سماعة رأس 3.5 ملم، مع اتصال Wi-Fi 802.11 b/g/n، وبلوتوث Bluetooth 4.2، وتقنية GPS، مع ألوان الأبيض والأخضر، والرمادي الغامق.