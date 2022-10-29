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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نوكيا تكتسح عالم أندرويد بهاتف متطور فائق الاستدامة.. فيديو وصور

Nokia G60 5G
Nokia G60 5G

أدرجت شركة نوكيا العالمية، هاتفها الذكي الأحدث Nokia G60، ضمن قوائم المتجر الالكتروني التابع لها في الهند، تمهيدا لإطلاقه في الأسواق الآسيوية خلال الأيام المقبلة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف Nokia G60، ضمن طرازات نوكيا الجديدة، التي أعلنت عنها خلال الشهر الماضي، حيث تم  تصنيعها باستخدام مواد معاد تدويرها من الألمنيوم بنسبة 60% والبلاستيك بنسبة 100%، للمساهمة في تقليل النفايات الإلكترونية، ولتحقيق فترة استدامة أطول مقارنة بالهواتف الذكية الحالية.

 

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وعلى الرغم من إعلان فرع نوكيا الهندي، عن قرب طرح الهاتف فائق الاستدامة بالأسواق المحلية، لم تكشف الشركة عن تفاصيل الأسعار التي سيباع بها الهاتف في الهند، ولكن الهاتف مدرج موقعها الرسمي على الإنترنت، مع تكوين ذاكرة واحد بسعة 6 + 128 جيجابايت، وسيتوفر في خياران للألوان هما الأسود والأبيض الجليدي.

مواصفات هاتف نوكيا Nokia G60

يتم تشغيل هاتف نوكيا الجديد Nokia G60، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 695، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 128 جيجاباتي، وللمزيد من سعة التخزين يمكنك استخدام فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

Nokia G60

وينطلق هاتف نوكيا Nokia G60، مع شاشة من نوع LCD، بقياس 6.58 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تتمتع بمعدل تحديث أعلى يبلغ 120 هرتز، ومحمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5.

ويقدم هاتف Nokia G60، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا امامسة مميزة بدقة 8 ميجابكسل.

Nokia G60 5G

ويحزم هاتف نوكيا Nokia G60، بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 20 وات، ويدعم الهاتف مقاومة رذاذ الماء وفقا لتصنيف IP52، ويتميز بخلفية مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 100٪ ، و 60٪ من الإطار البلاستيكي معاد تدويره أيضا.

ووعدت نوكيا بتقديم 3 تحديثات لنظام التشغيل لهاتف Nokia G60، و 3 سنوات من تصحيحات الأمان وضمان ممتد لمدة 3 سنوات، ويتوفر الهاتف مقابل سعر يبدأ من 320 يورو (أي ما يقرب من 7300 جنيه مصري).

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