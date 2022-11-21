5 تغييرات جذرية قادمة في هواتف آيفون iPhone 15

كشفت تقارير جديدة أن هواتف iPhone 15 القادمة من شركة آبل الأمريكية، العام المقبل 2023 ، ستحصل على عدد كبير من التغييرات والترقيات، التي قد يكون بعضها صادما للبعض، كما سترفع أسعار هواتفها القادمة بنسبة كبيرة قد تصل لـ 15 %.

ووفقًا لتقرير صادر عن MacRumors ، ستحتوي هواتف آيفون الرائدة من شركة آبل الأمريكية Apple iPhone 15 على 5 ميزات سيكون معظمها حصريا لمتغيرات Pro، كما أن آبل قد تجري تغييرا كبيرا على اسم هاتف iPhone 15 Pro Max ليكون iPhone 15 Ultra، كما ستتمكن آبل من زيادة متوسط ​​سعر بيع هواتف آيفون من خلال دفع المزيد من العملاء نحو متغيرات وطرز Pro.

معالج A17 Bionic مع طرز Pro الأكثر تميزا



من المتوقع أن تأتي طرز Pro في تشكيلة iPhone 15 مدعومة بمعالجات A17 Bionic القادمة، والتي ستستند إلى الجيل الثاني من TSMC بتقنية 3 نانومتر، حيث من المرجح أن تعمل هذه المعالجات الجديدة على تحسين الأداء والكفاءة مقارنة بمعالج iPhone 14 Pro لهذا العام.

ويذكر التقرير أيضًا أن العام المقبل 2023 قد يكون العام الثاني على التوالي الذي تقوم فيه آبل بتضمين أحدث شرائحها فقط في طرز Pro الأكثر تميزا من تشكيلة هواتف آيفون.

إدراج منفذ USB-C لجميع هواتف iPhone 15



ومن المتوقع أن تحتوي طرازات iPhone 15 Pro على منفذ USB-C أسرع حيث ستحتوي إما على USB 3.2 أو Thunderbolt 3، الأمر الذي سيزيد بشكل كبير من سرعات نقل البيانات للهواتف، مما سيجعلها تتفوق على كابل Lightning الحالي، ومع ذلك ، قد يظل منفذ USB-C في هواتف iPhone 15 الأساسية مقصورًا على السرعات التي يوفرها USB 2.0 .

زيادة دعم ذاكرة الوصول العشوائي لطرز Pro



وستحصل طرز Pro الأكثر تميزا على ذاكرة وصول عشوائي رام أكبر تبلغ 8 جيجابايت، ولكن وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن يستمر الإصدار الأساسي في تقديم 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، حيث سيساعد دعم ذاكرة الوصول العشوائي بسعة أكبر تطبيقات مثل Safari سفاري على إبقاء المزيد من المحتوى نشطًا في الخلفية، حيث سيؤدي هذا أيضًا إلى منع التطبيق من إعادة تحميل المحتوى متى أعيد فتحه لاحقًا.

وداعا للأزرار الصلبة مع طرز Pro



ومن المرجح أن تتميز طرز Pro بالحصول على محركي Taptic إضافيين لأزرار الصوت والقفل يوفران ردود فعل لمسية، ستحاكي هذه الملاحظات الشعور بالضغط على الأزرار دون أن تحركتها، ستكون هذه الأزرار مشابهة لزر الصفحة الرئيسية المتوفر في أحدث أجهزة iPhone SE أو لوحة التتبع المضمنة في أحدث أجهزة MacBooks.

تقريب بصري مع كاميرا هواتف Pro Max أو Ultra

ويُفترض أن يكون هاتف iPhone 15 Pro Max أو البديل iPhone 15 Ultra مزودًا بعدسة تليفوتوجرافية بيريسكوب، ومن المحتمل أن تقدم هذه الإضافة تقريب بصري 10x على الأقل على مقارنة بالتقريب 3x المتاح في أحدث طرازات iPhone 14 Pro.