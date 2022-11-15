تويتر يعتزم إنهاء حرب التصنيفات بين آيفون وأندرويد .. تفاصيل

يعتزم تويتر إنهاء حرب التصنيفات أو العلامات بين مستخدمي هواتف آيفون و أندرويد، والتي أثارت الكثير من الجدل والسخرية وأيضا الانتقادات اللاذعة على مدار سنوات طويلة، كما كانت مثل هذه التصنيفات تستخدم ضمن سياقات عنصرية مع مستخدمي الهواتف.

ووعد مالك تويتر الجديد، إيلون ماسك، بإنهاء تصنيفات آيفون وأندرويد على الموقع تماما، قائلا : “إن هذه التصنيفات هي إهدار لمساحة الشاشة والحساب وأنه حرفيًا لا أحد يعرف حتى سبب إضافتها في تويتر بالمقام الأول”. حيث إنه بدون التصنيف ، لا يمكنك تحديد نوع الهاتف الذي تم منه إجراء التغريدة.

وتظهر تصنيفات "Twitter for iPhone" أن المستخدم يغرد في تويتر باستخدام هاتف آيفون، وكذلك "Twitter for Android" والتي تظهر أن المستخدم يغرد في تويتر باستخدام هاتف أندرويد، تحت كل تغريدة يتم كتابتها على تويتر، ما يعمق الفجوة والتركيز بين كل المهتمين بالتفريق بين الهواتف الذكية.

ولطالما سببت مثل هذه التصنيفات حرجا شديدا للمشاهير حيث كانت بطلة فيلم Wonder Woman غردت من هاتف آيفون عند قيامها بالإعلان عن هاتف Huawei Mate 10 Pro من شركة هواوي والذي يعد ضمن هواتف أندرويد، وفقا لموقع Cult of Mac

كما أشادت أوبرا وينفري بمجموعة أجهزة Surface للأجهزة اللوحية من شركة مايكروسوفت أثناء التغريد من هاتف آيفون الخاص بها، كما تم اكتشاف أن شركة سامسونج أيضًا وهي تروج لهواتف Galaxy الخاصة بها باستخدام آيفون على تويتر.

وطالت السخرية موظفي شركة آبل أيضا، حيث إن الحساب الرسمي لشركة Apple Music أعاد نشر تغريدة من المغنية الأمريكية آريانا جراندي باستخدام هاتف أندرويد، كما وقعت شركة جوجل أيضا في نفس الوقت، حيث قام أحد موظفي الشركة بالترويج لهواتف Pixel 7 على موقع الشركة الرسمي من خلال هاتف آيفون،الأمر الذي أثار الكثير من السخرية والانتقادات الصعبة لشركة جوجل ولهواتفها.