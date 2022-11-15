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منوعات

إيلون ماسك يطرد موظفا كبيرا في تغريدة على تويتر

إيلون ماسك يطرد موظف
إيلون ماسك يطرد موظف على تويتر

في مشهد آخر من أغرب مشاهد إدارته للأمور، قام الملياردير «إيلون ماسك» بطرد موظف في تويتر في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي بعد أن شكك في تصريحات ماسك الأخيرة.

كان إيلون ماسك قد غرد اعتذارًا عن كون تويتر "بطيئًا للغاية" في العديد من البلدان، قائلاً إن التطبيق يعمل بأكثر من 1000 RPCs سيئة السرعة لمجرد تقديم جداول زمنية.

فغرد مهندس يدعى «إريك فرونهوفر» وهو مبرمج اظعى أنه عمل على تويتر لنظام Android لعدة سنوات، قال بأن تقييم ماسك خاطئ.

ثم سأله الملياردير ما هو الرقم الصحيح وماذا فعل المطورون لإصلاحه، سرعان ما بدأت ردود الفعل من المستخدمين تنهمر على تغريدة المهندس، بما في ذلك الميمات.

وعلى الرغم من أنه كان هناك مطورون يدعمون  فرونهوفر، إلا أن الكثير من المستخدمين لاموا عليه وقالوا "كان يجب عليه إبلاغ رئيسه بشكل خاص بينهما وليس على الملأ".

المهندس مطرود

ثم قام أحد المستخدمين بالإشارة إلى إيلون ماسك يسأل عما إذا كان يريد الشخص الذي لديه "هذا النوع من السلوك" في فريقه في تويتر.

ررد رئيس تويتر الجديد ماسك، المعروف بنشاطه الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي، على نفس التغريدة قائلاً: "لقد تم طرده".

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