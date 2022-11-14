بعد انسحاب المعلنين.. سبيس إكس تشتري أكبر الحملات الإعلانية على تويتر

أفادت تقارير أن شركة SpaceX سبيس إكس اشترت واحدة من أكبر الحملات الإعلانية على تويتر لصالح خدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك، وذلك في محاولة من قبل رجل الأعمال، إيلون ماسك للسيطرة على الموقف الصعب الذي تمر به تويتر وشركاته الأخرى بسبب قرار كبار المعلنين بوقف إعلاناتهم.

وبحسب شبكة CNBC فإن مصادر مطلعة أخبرت الشبكة أن حزمة الحملة الإعلانية التي اشترها شركة سبيس إكس تقدر بما لا يقل عن 250 ألف دولار، حيث من المتوقع أن تساعد الحملة الإعلانية في الترويج بشكل جيد لخدمة ستارلينك.

وأظهرت الوثائق التي اطلعت عليها CNBC أن الحملة الإعلانية لـ ستارلينك ستشمل الترويج للخدمة في عدد من الدول منها أستراليا و إسبانيا، كما من المتوقع أن يظهر إعلان ستارلينك على خلاصات مستخدمي تويتر 3مرات بعد فتح التطبيق عندما تكون الحملة قيد التشغيل في كلا البلدين.

وردا على قرار إيلون ماسك بالتسريح الجماعي للموظفين أوقف عدد من كبار المعلنين إعلاناتهم على تويتر، من بينها شركات مثل أودي و General Mills و GM و Mondelez و فايزر إعلاناتها مؤقتًا على تويتر، ومن المتوقع أن يحذو المزيد من المعلنين الكبار حذوها، كما أكدت يونايتد إيرلاينز لشبكة سي بي إس نيوز تعليق الإعلان على تويتر.

وكانت قد أرسلت شركة IPG Mediabrands توصية إلى العملاء بإيقاف الإعلان مؤقتًا على تويتر لمدة أسبوع حتى يظهر المزيد من الوضوح حول سلامة العلامة التجارية على تويتر.

وتواجه خدمة ستارلينك عددا من الصعوبات حيث كشفت تقارير أن الصين أكدت رفضها القاطع لاقتراح إيلون ماسك ببيع خدمة ستارلينك للإنترنت الفضائي في الصين، كما كان قد تم سحبها مؤخرا من أوكرانيا بسبب عدم قدرة الحكومة على الدفع.

وفي مقال نشر في صحيفة فاينانشيال تايمز كشف أن الصين أكدت رفضها بشكل واضح لتوفير وبيع خدمة ستارلينك لديها، حيث أبلغت الحكومة الصينية إيلون ماسك أنها لا تريده أن يبيع خدمة الإنترنت لديها، حيث تسيطر إدارة الفضاء الإلكتروني، CAC، وحدها على عملية تنظيم الإنترنت في الصين.