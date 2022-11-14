على خطي تويتر.. أمازون تخطط لتسريح 10 آلاف موظف

أعلنت شركة أمازون التي يمكلها الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، أنها تخطط لتسريح 10 آلاف موظف بداية من الأسبوع الجاري.

وفي وقت سابق، أعلنت منصة تويتر التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أنها ألغت 4400 وظيفة من أصل 5500 لمتعاقدين ومقاولين مع الشركة، ضمن خطة الشركة التي أعلن عنها ماسك لخفض أعداد العاملين بها لتقليل الخسائر اليومية التي تقدر بملايين الدولارات.

وبدأ تويتر موجة جديدة من حملة التسريح الجماعي لموظفيه منذ أيام، حيث قرر المالك الجديد لـ تويتر، إيلون ماسك، تسريح عدد جديد من الموظفين المتعاقدين مع الشركة في عدد من الأقسام المختلفة، دون سابق إنذار.