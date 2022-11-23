أخبار السيارات|أسعار هيونداي توسان موديل 2022 في السعودية.. وميني تبتكر شاحن كهربائي عملاق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

ينتشر داخل السوق المصرية للسيارات العديد من إصدارات شركة هافال الصينية لصناعة السيارات، وتحتوي هذه الطرازات علي العديد من المميزات التي جعلتها ذات مكانة كبيرة بين المواطنين المصريين، ومن هذه السيارات هافال جوليان موديل 2022، التي تنتمي إلي فئة السيارات الكروس أوفر متعددة الاستخدامات، وتساعد المواطنين علي قضاء احتياجاتهم بفضل الإمكانيات التكنلوجية التي تمتلكها.

يقدم داخل السوق المصري للسيارات المستعملة إصدارات مختلفة من شركة هيونداي، وتناسب هذه السيارات المواطنين المصريين بمختلف أعمارهم.

ومن هذه السيارات هيونداي فيرنا موديل 2008، ونالت فيرنا مكانة كبيرة بين المواطنين المصريين وخصوصا فئة الشباب بفضل المميزات التي تمتلكها أهمها، رخص ثمنها، وانخفاض استهلاكها للوقود.

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة علي إصدارات متنوعة من شركة شيفروليه، ومن هذه الطرازات سيارة شيفروليه افيو موديل 2010، والتي ظهرت لأول مرة في الأسواق عام 2002، ونالت إعجاب المواطنين المصريين من أصحاب الدخول المتوسطة والشباب، وذلك لما تحتوي عليه افيو موديل 2010 من مميزات منها، رخص ثمنها، وتوافر قطع غيارها، وانخفاض استهلاكها للوقود.

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة إصدارات متنوعة من السيارات ومنها ما ينتمي الي فئة، السيدان والكوبية والهاتشباك، من هذه الطرازات سيارة اسبرانزا A113 موديل 2009 التي تنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك، وتحتوي اسبرانزا A113 علي العديد من المميزات التي تجعلها بالنسبة للشباب وأصحاب الدخل المتوسط خيار مناسب وذلك بفضل، رخص ثمنها، وانخفاض استهلاكها للوقود، وتوافر قطع غيارها بسهولة .

تزامناً مع مباريات كأس العالم 2022 المقامة الآن في قطر، كشفت شركة تويوتا عن أسعار سيارات تويوتا لاندكروزر موديل 2023 الجديدة وعن مواصفات محركاتها .

أعلنت شركة هيونداي عن أسعار سيارة هيونداي توسان موديل 2022 في السعودية، وتنتمي سيارة هيونداي توسان الي فئة السيارات الكروس أوفر الـ SUV المدمجة، وهي شقيقة سيارة كيا سبورتاج، وظهر الأن الجيل الرابع من توسان الذي كان بداية ظهوره في سنة 2020.

أعلنت شركة ميني أنها ستكشف في معرض لوس أنجلوس للسيارات هذا العام عن شاحن كهربائي على شكل وحدة عملاقة يعمل علي شحن السيارة والتحكم بها عن بعد.

كشفت العلامة الرياضية TRD وهي أحد فروع شركة تويوتا وتقوم بتصنيع قطع غيار ما بعد البيع الرياضية لكل من سيارات تويوتا، ولكزس، وسايون عن تعديلات تمت علي سيارة لكزس RX طراز F سبورت موديل 2023، وتعطي التعديلات سيارة لكزس RX لمسات رياضية، بالإضافة إلى التعديلات التي تمت علي منظومة التعليق.

تحتوي السوق المصرية للسيارات المستعملة علي مختلف أنواع السيارات التي تناسب المواطنين المصريين وفئة الشباب أيضًا، وذلك لما تحتوي عليه هذه الإصدارات من مميزات تمكنهم من قضاء احتياجاتهم بأقل تكلفة ممكنة، وتساعدهم علي التنقل بكل سهولة ويميز تلك السيارات، رخص ثمنها، وانخفاض استهلاكها للوقود، وتوافر قطع غيارها.