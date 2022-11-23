شاهد.. لكزس RX موديل 2023 بترقيات من TRD

كشفت العلامة الرياضية TRD وهي أحد فروع شركة تويوتا وتقوم بتصنيع قطع غيار ما بعد البيع الرياضية لكل من سيارات تويوتا، ولكزس، وسايون عن تعديلات تمت علي سيارة لكزس RX طراز F سبورت موديل 2023، وتعطي التعديلات سيارة لكزس RX لمسات رياضية، بالإضافة إلى التعديلات التي تمت علي منظومة التعليق.

سيارة لكزس RX موديل 2023

وتضيف الترقيات التي تمت علي التعديلات سيارة لكزس RX موديل 2023 مشتت هواء بالمصد الأمامي، وذلك يعطي ارتفاع أقل للسيارة بجانب الوظائف التي تمت إضافتها لرفع ديناميكية الهواء، وعتب جانبي جديد، ومشتت هواء خلفي رياضي، ومنافذ عادم رباعية ضخمة.

سيارة لكزس RX موديل 2023

وتأتي سيارة لكزس RX موديل 2023 بتصميم رياضي لأغطية المرايات الجانبية، وجناح خلفي رياضي، وخيارين العجلات للعجلات الأول مقاس 20 بوصة، والثاني مقاس 21 بوصة، وتقدم سيارة لكزس RX موديل 2023 بتعديلات تمت علي منظومة التعليق لزيادة ثبات السيارة ومنظومة التوجيه.

سيارة لكزس RX موديل 2023

تستمد سيارة لكزس RX موديل 2023 قوتها من محرك 4 أسطوانات سعة 2400 سي سي، متصل مع محرك كهربائي، وذلك ينتج قوه تصل الي 366 حصان، وعزم اقصي للدوران 550 نيوتن/متر، ومقترن مع ناقل حركة أوتوماتيك وتعمل سيارة لكزس RX من خلال منظومة الدفع الرباعي للعجلات.

سيارة لكزس RX موديل 2023

يبدأ سعر تعديلات TRD علي سيارة لكزس RX موديل 2023 من 792 ألف ين ياباني، أي ما يعادل 21 ألف ريال، وتوفر TRD إمكانية الحصول على القطع بشكل فردي، الجدير بالذكر أن هذه التعديلات تقدم فقط في السوق اليابانية.