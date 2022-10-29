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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كرسيدا السيارة التي صنعت تويوتا بسببها لكزس الفخمة.. تفاصيل

سيارة كرسيدا الجيل
سيارة كرسيدا الجيل الأول

انتشرت سيارة تويوتا كرسيدا في الثمانينيات وكانت من اكثر السيارات انتشارا في تلك الحقبة الزمنية، وكانت من أكثر واشهر إصدارات تويوتا مبيعا خصوصا لأفراد الطبقة المتوسطة، حيث أن كرسيدا كانت تحتوي علي مواصفات فاخرة ومحرك رياضي .

كرسيدا الجيل الرابع 

توقف الأقبال علي سيارة تويوتا كرسيدا عند تقديم العلامة التجارية لكزس عام 1989 من قبل تويوتا، وبالتالي فان كرسيدا لم تأخذ حقها رغم نجاحها وتميزها بين إصدارات شركة تويوتا المختلفة من السيارات .

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كرسيدا الجيل الأول 

كانت تتمتع سيارة تويوتا كرسيدا بمحرك رياضي وكان سعرها مقبولا، هذه العوامل ساهمت في منح كرسيدا مكانة مميزة، وبدأ تصنيع الجيل الأول من كرسيدا عام 1976 وتم تصديرها في العام التالي إلى الأسواق العالمية ، وحققت السيارة نجاح كبير في الأسواق العربية، وتم استلهام اسم كرسيدا من مسرحية لويليام شكسبير لإضفاء لمسة من الفخامة .

سيارة كرسيدا الجيل الثاني 

جاءت سيارة كرسيدا في بداية إنتاجها بمميزات قياسية كانت تعتبر غير عادية في ذلك الوقت مثل، تكييف الهواء، وجهاز استريو كاسيت، ومزيل صقيع للنافذة الخلفية، ومقاعد أمامية مائلة، ومحرك سداسي الأسطوانات .

كرسيدا الجيل الثالث

لم تبقي سيارة كرسيدا لفترة طويلة وذلك لأن شركة تويوتا انتبهت إلى أن الجمع بين المواصفات الرياضية والفخامة كان المعادلة السحرية التي تحقق المبيعات، وبالتالي قررت الشركة أن تطبق هذه المعادلة على خط إنتاج جديد لسيارة جديدة، وهكذا ظهرت علامة لكزس والتي صدر منها أول طراز باسم "لكزس ال اس 400".

لكزس ال اس 400

والجدير بالذكر أن سيارة كرسيدا كانت تباع إلي جانب لكزس ال اس 400 التي تم إنتاجها عام 1989 ، ولكن الأمر لم يظل هكذا طويلا، حتي قررت شركة تويوتا وقف إنتاج كرسيدا .

 

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