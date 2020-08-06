تشويقية جديدة لـ تويتا أوربان كروزر 2021 الـ SUV

نشرت تويوتا اليابانية لصناعة السيارات عن اول صورة تشويقية جديدة لسيارتها اوربان كروزر 2021 الـ SUV الصغيرة والتي تستند إلى ماروتي سوزوكي فيتارا بريزا، قبل الكشف الرسمى عنها .

وتظهر الصورة التشويقية ان السيارة اوربان كروزر 2021 تشبه تصميم ماروتي سوزوكي فيتارا بريزا، لكن هناك تغييرات كبيرة مثل الشبك الجديد، والاكصدام المعاد تصميمه، ومصابيح خلفية جديدة.





واعلنت شركة تويوتا عن ان السيارة اوربان كروزر 2021 ستستمد قوتها من محرك بنزين سعة 1.5 لتر يولد 103 حصان و138 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويمكنك الاختيار بين ناقل حركة يدوي بخمس سرعات، أو أوتوماتيكي بأربعة سرعات.





اما المقصورة الداخلية للسيارة اوربان كروزر 2021 فمن الممكن ان تحصل على شاشة لمسية قياس 7 بوصة للنظام الترفيهي الذي يدعم كلًا من أندرويد أوتو وأبل كاربلاي.





اما الهيكل الخارجى للسيارة اوربان كروزر 2021 سيحتوى على مصابيح أمامية ليد، ومصابيح نهارية ليد، ومساحات مع مستشعر للمطر، ونظام أوتوماتيكي للتحكم في المناخ، ونظام الدخول بدون مفتاح، ونظام التحكم في السرعة، وزر بدء وإيقاف المحرك.





والجدير بالذكر ان السيارة اوربان كروزر 2021 هى النتاج الثانى للتعاون بين تويوتا و سوزوكي ، بعد سيارة تويوتا جلانزا .