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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص هيونداي فيرنا في مصر.. صور

سيارة هيونداي فيرنا
سيارة هيونداي فيرنا موديل 2008

يقدم داخل السوق المصري للسيارات المستعملة إصدارات مختلفة من شركة هيونداي، وتناسب هذه السيارات المواطنين المصريين بمختلف أعمارهم، ومن هذه السيارات هيونداي فيرنا موديل 2008، ونالت فيرنا مكانة كبيرة بين المواطنين المصريين وخصوصا فئة الشباب بفضل المميزات التي تمتلكها أهمها، رخص ثمنها، وانخفاض استهلاكها للوقود.

سيارة هيونداي فيرنا موديل 2008

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مواصفات سيارة هيونداي فيرنا موديل 2008

تستمد سيارة هيونداي فيرنا قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة مكون من 5 سرعات، وتقدم السيارة باللون الفضي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200000 ألف/كم، ويوجد بها دهانات خارجية، ولا يوجد بها أي دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة سنتين ونص.

سيارة هيونداي فيرنا موديل 2008

تمتلك مقصورة هيونداي فيرنا العديد من التجهيزات منها، راديو، وكاسيت، و4 سماعات بالأبواب الأربعة، وولاعة سجائر،  وطفاية سجائر، وحامل أكواب بالتابلوه الأمامي، ومساحة إضافية صغيرة للتخزين أمام ناقل الحركة، ومساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، ودرج بالتابلوه الأمامي للتخزين، وإضاءة داخلية للقراءة، وفرش مقاعد من الجلد، وزجاج أمامي كهربائي، وزجاج خلفي كهربائي، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وتكيف، ومرايات يمكن ضبطها من الداخل بشكل يدوي.

سيارة هيونداي فيرنا موديل 2008

تمتلك سيارة هيونداي فيرنا من الخارج مظهر أنيق وشبابي بفضل احتوائها علي، مصابيح ضباب أمامية، وإضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي، وصداد أمامي بنفس لون السيارة، وصداد خلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة ويمكن ضمها بشكل يدوي، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب جانبية بنفس لون السيارة .

سيارة هيونداي فيرنا موديل 2008

سعر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2008

تأتي سيارة هيونداي فيرنا بسعر 111 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة.

هيونداي فيرنا هيونداي فيرنا فيرنا موديل 2008 هيونداي فيرنا موديل 2008

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