شيفروليه أوتوماتيك بـ 130 ألف جنيه

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة علي إصدارات متنوعة من شركة شيفروليه، ومن هذه الطرازات سيارة شيفروليه افيو موديل 2010، والتي ظهرت لأول مرة في الأسواق عام 2002، ونالت إعجاب المواطنين المصريين من أصحاب الدخول المتوسطة والشباب، وذلك لما تحتوي عليه افيو موديل 2010 من مميزات منها، رخص ثمنها، وتوافر قطع غيارها، وانخفاض استهلاكها للوقود.

سيارة شيفروليه افيو موديل 2010

مواصفات سيارة شيفروليه افيو موديل 2010

تستمد سيارة شيفروليه افيو قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك، وتقدم السيارة باللون الفضي.

سيارة شيفروليه افيو موديل 2010

زودت مقصورة سيارة شيفروليه افيو بالعديد من التجهيزات منها، تكيف، وراديو، وكاسيت، ومدخل CD، ومدخل AUX، وسائد هوائية، وأحزمة أمان أمامية وخلفية، وزجاج أمامي كهربائي، وزجاج خلفي كهربائي، ومساحة إضافية للتخزين أمام ناقل الحركة، ومساحة إضافية للتخزين بالدرج الأمامي بالتابلوه، وبكر يدوي للتحكم في التكيف، وعدادات سرعة وحرارة ووقود قياسية، وولاعة سجائر، وطفاية سجائر، وإضاءة داخلية للقراءة، ومساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وازرعه بالمقود للتحكم في عمل الضوء والإشارات والمساحات الأمامية، ومرايات جانبية يمكن التحكم بها يدويا.

سيارة شيفروليه افيو موديل 2010

تظهر سيارة شيفروليه افيو من الخارج بشكل مميز بفضل احتوائها علي، مصابيح ضباب أمامية، وإضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة شيفروليه، وصداد أمامي بنفس لون السيارة، وصداد خلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة ويمكن ضمها يدويا، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، وتمتلك شعار شركة شيفروليه علي الشنطة الخلفية، ومصباح توقف علي الزجاج الخلفي .

سيارة شيفروليه افيو موديل 2010

سعر سيارة شيفروليه افيو موديل 2010

تعرض سيارة شيفروليه افيو للبيع بسعر 130 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .