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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النقل تمدد الغلق الكلي المؤقت للطريق الدائري الإقليمي في مناطق التطوير حتى بداية أغسطس

وزير النقل
وزير النقل
حمادة خطاب

 قررت وزارة النقل تمديد الغلق  الكلي المؤقت للإتجاه القادم من تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق  الاسكندرية الصحراوي وحتي تقاطع الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي  إلى يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025 وذلك لتدعيم وتحسين ورفع كفاءة وسائل التحكم المروري والسلامة المرورية للتحويلات المؤقتة وصيانة هذه التحويلات وتكثيف العلامات الإرشادية بها.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة المصرية  بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت.

وبعد تنفيذ الفريق  مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مرورا ميدانيا لمواقع العمل بمشروع تطوير رفع كفاءة الطريق الدائري الإقليمي .

بحضور كل من  اللواء  ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري والمكلف بالإشراف على تطوير الطريق الدائري الإقليمي واللواء  طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وعدد من أساتذة كليات الهندسة بجامعتي عين شمس  والزقازيق (  أ.د حسن مهدي أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة  عين شمس نائب رئيس اللجنة الدائمة للكود المصري للطرق  وأ.د خالد قنديل استاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس،   والدكتور عماد نبيل استشاري الطرق والدكتور عبد الرحمن الباز مدرس هندسة الطرق والمرور بجامعة الزقازيق).

الدائري الإقليمي النقل الطرق

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