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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات تويوتا لاندكروزر موديل 2023 في قطر

سيارة تويوتا لاندكروزر
سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2023 في قطر

تزامناً مع مباريات كأس العالم 2022 المقامة الآن في قطر، كشفت شركة تويوتا عن أسعار سيارات تويوتا لاندكروزر موديل 2023 الجديدة وعن مواصفات محركاتها .

سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2023 

المواصفات الميكانيكية لسيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2023 

تستمد سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2023 قوتها من محرك 6 أسطوانات سعة 3500 سي سي توين تيربو، ينتج قوه حصانيه قدرها 409 حصان، وعزم اقصي للدوران 650 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 10 سرعات .

أو محرك 6 أسطوانات سعة 4000 سي سي، ينتج قوه حصانيه قدرها 271 حصان، وعزم اقصي للدوران385 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات .

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مواصفات سيارة لاندكروزر الداخلية موديل 2023 في قطر

تحتوي سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2023 علي عجلات الومنيوم مقاس 17 بوصة، وقفل ترس تفاضلي، و4 حساسات أمامية و خلفية للركن، ونظام الدخول الذكي للسيارة، وكسوة مقاعد جلدية، وفتحة سقف، وشاشة عرض، وكسوة جلدية، وفتحة سقف، ونظام ملاحة، وشاشات على المقاعد الخلفية، وشاحن لاسلكي للهاتف، ونظام تويوتا سيفتي سنس، ونظام عرض معلومات أفقي.

سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2023 

أسعار تويوتا لاندكروزر موديل  2023 في قطر

تأتي سيارة تويوتا لاندكروزر الستاندر نسخة GX، بمحرك سعة 4000 سي سي، وسعر 208 آلاف ريال قطري أي ما يعادل 57.142 دولار أمريكي.

سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2023 

وتقدم سيارة تويوتا لاندكروزر نسخة  GXR موديل 2023 بمحرك سعة 4000 سي سي، ويصل سعرها الي 260 ألف ريال قطري أي ما يعادل 71.428 دولار أمريكي.

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