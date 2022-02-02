الصين مستمرة .. تعديل سيارة لاندكروزر الجيل السابق لتصبح الموديل الجديد |شاهد

أعلنت منذ فترة شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا ، عن طرح سياراتها الجيل الجديد موديل 2022 من طراز لاندكروزر.

و مع النجاح الواسع الذي حققته السيارة، اعتذرت تويوتا عن وصول قوائم الانتظار لعدة دول من بينها الصين لعدد من الأعوام .

لاندكروزر

ولكن من المعروف ان الشركات الصينية لا تغلب فى تعديل اى سيارة ، فهى لها سوابق كثيرة فى هذا المجال مما ادى الى رفع دعاوى قضائية من الشركات العالمية عليها لحفظ الحقوق الفكرية .

ولكن هذه المرة قررت شركة صينية تقديم خدمة فريدة من نوعها لملاك سيارات لاندكروزر الجيل السابق بالسوق المحلى الصينى ، حتى تعتذر لهم بطريقتها عن تأخر وصول الجيل الجديد موديل 2022 من السيارة .

وستقوم الشركة الصينية بتوفير مجموعة تعديلات جمالية للاندكروزر السابقة لتشبه تصميم الجيل الحالي من السيارة الـ SUV الفاخرة.

لاندكروزر

كما هو واضح في الصور ، التعديلات مركزة على الشبك الأمامي والمصدات الأمامية والخلفية، كما نرى مصابيح خلفية مشابهة لمصابيح الجيل الجديد، بينما المصابيح الأمامية هنا أكبر بقليل من مصابيح الجيل الجديد.

ولكن يقول عدد من الخبراء انه بالطبع أبعاد السيارة لاندكروزر الجيل السابق مختلفة عن أبعاد الجيل الحالي للسيارة موديل 2022 لذا يمكن التعرف على حقيقة السيارة بسهولة .