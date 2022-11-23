تويوتا تطلق إنوفا 2023 الجديدة كليًا .. صور

أعلنت شركة تويوتا العالمية ، الكشف عن سياراتها الجديدة إنوفا ، من خلال طرحها رسميًا لأول مرة أمام الجمهور بدولة إندونيسيا ولقبت فى هذه السوق المحلية بـ"زينكس".

تويوتا إنوفا موديل 2023

دشّنت تويوتا رسمياً سيارتها إنوفا الجديدة كلياً، والتي تخلصت من شاصي الهيكل على الإطار لصالح منصة TNGA الأحادية الحديثة، وحصلت السيارة الجديدة على لقب زينكس في إندونيسيا، وتحتوي على ثلاثة صفوف من المقاعد، ومحرك هجين أكثر كفاءة.

وتقول تويوتا ان إنوفا موديل 2023 الجديدة " زينكس " تخلصت من شاصي الهيكل على الإطار لصالح منصة TNGA الأحادية الحديثة، وتحتوي على ثلاثة صفوف من المقاعد، ومحرك هجين أكثر كفاءة.

تويوتا إنوفا موديل 2023

وتستمد السيارة تويوتا إنوفا موديل 2023 الجديدة قوتها من خلال خيرات محركات بنزين أو هجينة، فالفئة الأقل غير الهجينة تأتي بمحرك سعة 2.0 لتر بأربعة أسطوانات بقوة 172 حصان، في حين تحصل النسخة الهجينة على محرك 2.0 لتر لتر بأربعة أسطوانات بقوة 150 حصان، ومحرك كهربائي بقوة 111 حصان لإنتاج قوة إجمالية تبلغ 183 حصان، وفي كلتا الحالتين، تنتقل القوة إلى المحور الأمامي من خلال ناقل حركة CVT.

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة إنوفا موديل 2023 الجديدة، بطول 4,755 مم وعرض 1,850 مم، وارتفاع 1,795 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2,850 مم، مع الحفاظ على ارتفاعها عن الأرض عند 185 مم مثل الأجيال السابقة .

تويوتا إنوفا موديل 2023

وتظهر السيارة بواجهة أمامية بشبك أكبر من الأجيال السابقة مع مآخذ هواء حديثة ومصابيح نهارية، ومصابيح أمامية أكثر نحافة مثبتة أعلى من ذي قبل، كما تم تحسين المظهر الجانبي برفارف بارزة، وكسوة بلاستيكية حول أقواس العجلات، وخط نافذة شبيه باللي بنشوفه في هايلاندر ، و جنوط معدنية مقاس 16 أو 18 بوصة حسب الفئة .

وتضم المقصورة الداخلية للسيارة ثلاثة صفوف مع مساحة تتسع لسبعة أو ثمانية ركاب، و شاشة لمسية مقاس 9 أو 10 بوصة للنظام الترفيهي، وشاشة 4.2 بوصة للعدادات، وشاشتان إضافيتان مقاس 10 بوصة مثبتة على ظهور المقاعد للركاب الخلفيين، وتحصل الفئات الأعلى على تنجيد جلدي للمقاعد، وخشب صناعي أو لمسات من الألومنيوم، وشاحن لاسلكي، وأربعة منافذ يب إس بي سي، وإضاءة محيطية، وفتحة سقف كبيرة، وفيما يتعلق بالسلامة، تم تجهيز السيارة بأنظمة Toyota Safety Sense ADAS .

تويوتا إنوفا موديل 2023

أما عن سعر السيارة إنوفا موديل 2023 الجديدة " زينكس " بدولة اندونيسيا فيبدأ من 419 مليون روبية، ويصل السعر إلى 601 مليون روبية .