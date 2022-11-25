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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرنا نور الدين تستمتع بأجواء كأس العالم من قطر| شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، صورًا في أحدث ظهور لها من قطر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت ميرنا بفستان أسود قصير، وسط أجواء كأس العالم المشتعلة من قطر، ولاقت تفاعل كبير من الجمهور.

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بداخل سيارة فارهة.. ميرنا نور الدين تتألق من قطر

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بإطلالة كاجوال.. ميرنا نور الدين تتألق على إنستجرام

 يُذكر أن آخر أعمال ميرنا نور الدين مسلسل "دايما عامر" من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة،  لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.

وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية مهمة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عددا من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

ميرنا نور الدين كأس العالم اعمال ميرنا نور الدين

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