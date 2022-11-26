عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يستعرض مشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لاستعراض مشروعات الطاقة المتجددة ومستجدات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

 

وكان قد انتهت فعاليات الحدث العالميّ الضخم المتمثل في الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 بمدينة شرم الشيخ،منذ ايام وتوجه مدبولي بالشكر لوزير الخارجية، رئيس المؤتمر، وفريق التفاوض من وزارة الخارجية، والذين أداروا العملية التفاوضية بكفاءة وحكمة أسهمت في إيجاد توافق حول مخرجات المؤتمر.

كما توجه رئيس الوزراء بالشكر لوزيرة البيئة، المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر COP27، على الجهود المتميزة التى قامت بها على مدار فترة المؤتمر وما سبقتها من أعمال تحضيرية، على الصعيدين الفنى والتنظيمي. 

وأشار مدبولي إلى أن الشكر موصول لوزارة الخارجية على توفير العدد اللازم من الدبلوماسيين لمرافقة ما يقرب من ١٢٠ رئيس دولة وحكومة شاركوا فى قمة المناخ. 

وفي الوقت نفسه، ثمن رئيس الوزراء جهود الوزراء ومسئولي الجهات المعنية في تطوير مدينة شرم الشيخ بصورة أبهرت المشاركين، وكذا تدبير مختلف النواحي اللوجستية اللازمة على مدار أيام المؤتمر، لافتاً إلى أن هذه الجهود كانت محل إشادة من "الأمم المتحدة" للتنظيم المميز للمؤتمر، وتوجيه الشكر للدولة المصرية في هذا الصدد، وكذا إشادتها بأداء رجال وزارة الداخلية في أعمال تأمين المؤتمر، وتحقيق الأمن والنظام، متوجهاً بالشكر إلى كل من شارك في تنظيم هذا الحدث الدولي.

كما أشاد رئيس الوزراء بمخرجات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ التي تم التوافق عليها، والتي تمثلت فى الإقرار للمرة الأولى فى تاريخ مؤتمرات المناخ بقضية الخسائر والأضرار، ووضعها على جدول الأعمال، ومن ثم نجاح القمة فى اعتماد مقرر غير مسبوق، يُنشأ بموجبه صندوق للخسائر والأضرار لمواجهة تحديات المناخ خاصة في الدول النامية.

وأكد مدبولي أن المقررات الختامية للمؤتمر جاءت لتؤكد نجاح مصر ليس فقط على المستوى المتميز للتنظيم واللوجستيات الخاصة بمؤتمر المناخ، وإنما أيضاً على مستوى قيادة العمل الدولى الجماعى فى مجال المناخ، وهو ما يُضاف إلى سلسلة النجاحات الدبلوماسية للدولة المصرية.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 1700 جنيه.. ارتفاع جنوني لـ الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

مفاجأة.. أم عروس دمياط: منفصلة عن زوجى من سنتين وأراد كيدي في الفرح| خاص

على النايل سات.. قناتان مفتوحتان تنقلان مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم

قناة عربية جديدة تعلن نقل مباريات كأس العالم 2022 مجانا

صدمة مدوية لـ كهربا بسبب الغرامة.. وموقف مفاجئ من كولر .. فيديو

ملامحها صادمة .. أصالة تتعرض لنفس أزمة هيفاء| الجمهور يعلق كفاية بوتكس

الخارجية: مصر حققت طفرة غير مسبوقة في مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة

زفاف بطعم الحزن|القصة الكاملة لطلاق أب لزوجته أمام معازيم فرح ابنتهما بدمياط

ترشيحاتنا

أرقام X الزراعة| 9.7 مليون فدان إجمالي مساحة مصر الزراعية

بيضربوني بالخرطوم.. القصة الكاملة للتلميذ ضحية العنف المدرسي بالغربية

كأس العالم 2022.. سالم الدوسري يقود تشكيل السعودية أمام بولندا

المصريون أكثر كرهاً للإسرائيليين.. هآرتس ترصد طرد بني إسرائيل من مصر وقطر

تفاصيل بروتوكول تعاون جديد بين حياة كريمة والمجلس الأعلى للجامعات

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان ميريام فارس في دبي| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان ميريام فارس في دبي| شاهد

كابوس أسوأ من هتلر.. شهادات جدة تسعينية عن حرب أوكرانيا

شمعة وأكسسوارات السبب .... خبيرة تكشف مفاجأة صادمة عن أزمة أنغام الصحية

بالجلد الأسود.. إليسا تبهر المتابعين بإطلالة ساحرة من دبي.. شاهد

فيديو

تحذير جديد من الأرصاد.. تفاصيل حالة الطقس اليوم |فيديو

تغطية خاصة.. تراجع الدولار وارتفاع الذهب عالميا.. فيديو

رضا الباهي: يسري نصر الله وخيري بشارة الأقرب إلى قلبي

هل يغيب ميسي ونيمار عن مباريات كأس العالم المتبقية ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ