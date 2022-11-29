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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| الآيفون يسجل موقعك بشكل سري وهذه طريقة حذفه.. هل ينفذ إيلون ماسك تهديده بإطلاق هاتف منافس لجوجل وآبل؟

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

واتساب يبدأ طرح ميزة عظيمة ينتظرها الملايين من المستخدمين


بدأ تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp في طرح ميزة “Message Yourself” والتي تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل لأنفسهم، بعد معاناة استمرت سنوات من استخدام التطبيق، عند إرسال الرسائل المهمة أو إرسال رسائل لا تريد لأحد الاطلاع عليها.

 

فعلها فورا.. ميزات لا تعرفها في أندرويد 13 تغير تجربة هاتفك

 

يعد نظام التشغيل Android 13 أندرويد 13 الذي أطلقته شركة جوجل لعدد كبير من هواتف أندرويد الذكية، واحدا من أفضل التحديثات على الإطلاق، حيث يضم عددا من تحسينات الأداء والميزات الجديدة مثل الدعم الأصلي لـ Bluetooth LE Audio ودعم اللغة لكل تطبيق، والكثير من ميزات الخصوصية.

 

6 ملايين آيفون خارج سلة آبل.. ومصنعها في الصين في أزمة.. تفاصيل


أفادت تقارير بأن شركة آبل الأمريكية ستواجه عجزا كبيرا في إنتاج هواتف آيفون، حيث قد يصل العجز إلى ما يقرب من حوالي 6 ملايين وحدة آيفون، وذلك نتيجة الاضطرابات والاحتجاجات العمالية التي يشهدها مصنعها الرئيس في الصين.

 

بشرى سارة.. هاتف شبابي قادم من سامسونج بسعر رخيص |اعرف المواصفات


كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعمل على إطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة، مع تصميم شبابي أنيق، وعدد من المواصفات الجبارة، مع إضافة ترقيات كبيرة وتقنيات مميزة، حيث من المقرر أن يتم إطلاق الهاتف الجديد في بداية العام المقبل، وقد يتم إطلاقه بالتزامن مع Galaxy S23 .

 

Tesla Pi.. هل ينفذ إيلون ماسك تهديده بإطلاق هاتف منافس لجوجل وآبل؟

 

أثار اقتراح إيلون ماسك اعتزامه إطلاق هاتف جديد منافس لهواتف آبل وجوجل جدلا واسعا، خلال الساعات الماضية، حيث أعاد الأذهان مرة أخرى إلى هاتف Tesla Pi الذي ستتلى إنتاجه شركة تسلا للسيارات الكهربية.

 

سداد إلكتروني لمصروفات المدارس وتقسيطها وتشغيل منصات تعليمية.. أحدث بروتوكول بمعرض الاتصالات

 

وقّع  إبراهيم سرحان رئيس  مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، التابعة لوزارة المالية، واحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم ومجموعة اي فاينانس، وذلك على هامش معرض الاتصالات المقام حاليا.

 

خلال معرض كايرو اى سى تى .. مصرللتأمين تطلق تطبيقها الالكتروني الجديد على الهاتف المحمول

 

أطلقت شركة مصر للتأمين إحدى شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام الموبايل ابلكيشن الخاص بإصدار وثيقة تأمين السيارات  ووثيقة حياة كريمة بالتعاون مع شركة ايجي انشورتيك للتطبيقات الالكترونية وخدمات السوفت وير وذلك بحضور وزير المالية دكتور محمد معيط و وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دكتور رضا حجازي و باسل الحيني رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين وعمر جوده عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين والمهندس  أحمد عيسى عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ايجي انشورتكو الدكتور أحمد نايل عضو مجلس الادراة المنتدب ورئيس القطاع التجاري لشركة ايجي انشورتك.


احذر.. الآيفون يسجل موقعك بشكل سري وهذه طريقة حذف الأماكن المهمة


تتمتع هواتف آيفون بعدد كبير من الميزات من بينها ميزات ذكية خاصة بتتبع الموقع، إلا أن هذه الميزات غالبا ما تشكل تهديدا لخصوصية المستخدمين، وبابا مفتوحا لمعرفة المواقع الخاصة بك من قبل الهاكرز، حيث تحتفظ بمسار تقريبي لتحركات المستخدمين على مدار الأشهر القليلة الماضية من استخدامهم.

 

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