6 ملايين آيفون خارج سلة آبل.. ومصنعها في الصين في أزمة.. تفاصيل

أفادت تقارير بأن شركة آبل الأمريكية ستواجه عجزا كبيرا في إنتاج هواتف آيفون، حيث قد يصل العجز إلى ما يقرب من حوالي 6 ملايين وحدة آيفون، وذلك نتيجة الاضطرابات والاحتجاجات العمالية التي يشهدها مصنعها الرئيس في الصين.

وبحسب وكالة بلومبرج فإنه وفقا لمصدر مضطلع طلب عدم ذكر اسمه الإنتاج الخاص بهواتف آيفون سيتراجع بشكل كبير، وقد يصل إلى ما يقرب من 6 ملايين وحدة آيفون من طرز Pro الأكثر تفضيلا من المستخدمين.

وأشار المصدر إلى أن التقديرات قد تختلف إذا استمرت عمليات الإغلاق في الأسابيع المقبلة، مما سيؤدي إلى مزيد من التراجع في الإنتاج، وانخفضت أسهم شركة آبل بنسبة 2.3٪ وصولا إلى 143.92 دولارًا للسهم، منذ ساعات، بانخفاض وصل لحوالي 17 ٪ هذا العام حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وشهد مصنع فوكسكون بالصين احتجاجات عمالية واسعة خلال الأيام القليلة الماضية، كانت أبرزها القيود العنيفة التي تم فرضها من الحكومة الصينية بسبب انتشار فيروس كورونا، كوفيد-19، كما اعترض الموظفون المعينون حديثًا، على أن الإدارة نكثت بوعودها، فيما يتعلق بالأجور المتفق عليها معهم عند التعيين.

لكن يوم الثلاثاء الماضي ، بدأ مئات العمال- معظمهم من الموظفين الجدد- في الاحتجاج على شروط حزم المدفوعات المقدمة لهم، وكذلك على ظروفهم المعيشية، وتحولت المشاهد إلى أعمال عنف متزايدة في اليوم التالي حيث اشتبك العمال مع عدد كبير من قوات الأمن.

وينتج مصنع فوكسكون الغالبية العظمى من أجهزة iPhone 14 Pro و Pro Max ، وهي أكثر أجهزة آبل طلبًا هذا العام، حيث شهدت هذه الهواتف المتميزة ركودا كبيرا لتراجع الطلب على طرازات iPhone 14 الأساسية، كما ذكرت بلومبرج أن شركة آبل خفضت هدف الإنتاج الإجمالي إلى حوالي 87 مليون وحدة من توقع سابق يبلغ 90 مليون وحدة.

ولم تستجب شركة آبل ولا مصنع فوكسكون لطلبات التعليق من قبل وكالة بلومبرج.