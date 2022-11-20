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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل في أزمة بسبب هاتف iPhone 14 Plus.. تفاصيل

آبل في أزمة بسبب
آبل في أزمة بسبب هاتف iPhone 14 Plus

كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية تعاني من مشكلة كبيرة بسبب هاتف iPhone 14 Plus، نظرا لقلة الطلب عليه بشكل كبير، حيث كانت قررت الشركة خفض إنتاجه منذ أسابيع قليلة، كما يبدو أن الشحنات الخاصة بشاشة الهاتف تقترب من الصفر. 

وبحسب موقع Tom's Guide فإنه بعد عامين من مبيعات iPhone mini المخيبة للآمال ، كانت قرار آبل هو التخلي عن عامل الشكل الصغير واحتضان الهواتف فائقة الحجم من خلال تقديم iPhone 14 Plus.

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وعلى الرغم من الإجراء الذي أخذته آبل عند قرارها إطلاق iPhone 14 Plus بشاشة كبيرة، إلا أن ذلك لم يتم كما هو مخطط له، حيث تضاءل الطلب على الهاتف الذي جاء بشاشة قياس 6.7 بوصة ، حيث زعمت مصادر متعددة الشهر الماضي أنه طُلب من الموردين خفض إنتاج المكونات الخاصة به أو إيقافه تمامًا.

وأبلغ المحلل روس يونج أنه من المقرر أن تكون شحنات شاشة iPhone 14 Plus قريبة من الصفر في ديسمبر مع توقف الطلب عليه، حيث تمتلك آبل بالفعل طرازات iPhone 14 Plus أكثر مما يمكنها بيعه.

وكانت تقارير سابقة قد تواصلت آبل مع اثنين من موردي المكونات لخفض الإنتاج بنسبة تصل إلى 90٪، حيث أن المستخدمين لم يقبلوا على شراء هاتف iPhone 14 Plus ولم يحظي بشعبيه كبيرة بينهم كما توقعت الشركة.

وعلى الرغم من أن شركة آبل طلبت المزيد من لوحات الهواتف لسلسلة iPhone 14 وفقًا لـ يونج والتي ارتفعت بنسبة 10٪ مقابل 9٪  لسلسلة iPhone 13 ، إلا أن كل هذه الطلبات ذهبت لطرز Pro الأكثر تطورا في السلسلة. 

وجاء هاتف iPhone 14 Plus، بشاشة Super Retina XDR OLED، بقياس 6.7 بوصة، تتميز بدقة 1284 × 2778 بكسل، مع ذروة سطوع للمحتوى عالي الوضوح HDR10 مثل الصور ومقاطع الفيديو عند 1200 شمعة.

ويعمل هاتف iPhone 14 Plus، بمعالج آبل A15 Bionic، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وخيارات ذاكرة تخزين داخلية مختلفة تصل إلأى 512 جيجابايت. 

 

 

 

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