سقط في وادي خلال رحلة .. ساعة آبل تنقذ شاب من الموت

تمكن صبي هندي يبلغ من العمر 17 عامًا من النجاة من حادث مروع بفضل ساعة آبل كان يرتديها في يده، والتي ساعدته في الاتصال بالطوارئ.

وبحسب صحيفة تايمز ناو نيوز كان «سميت ميهتا» من رايجاد، قد ذهب في رحلة مع أصدقائه إلى حصن فيسابور بالقرب من لونافالا عندما انزلق المراهق وانتهى به الأمر بالسقوط من 130 إلى 150 قدمًا في أحد الأودية.

كان الشاب - الذي يدرس الطب في بيون- في رحلة مع 4 من أصدقائه، الذين قرروا أنه سيكون من الأسهل أن تحمل المجموعة حقيبتين فقط معهم.

كان هاتف سميت في إحدى حقائب الظهر هذه يحملها صديقه، الذي انتهى به الأمر بعيدًا عن مرمى السمع عندما تعثر سميت وسقط فكسر كاحله، وأخفى صوت المطر الغزير صراخه.

ساعة آبل تنقذ شاب

لحسن الحظ كان الشاب الصغير يرتدي ساعة أبل يمكنها الاتصال بالقمر الصناعي، مما مكنه من طلب المساعدة والاتصال بوالديه، واستطاعوا إخراجه من الوادي.