تغييرات كبيرة.. آبل تجري تعديلات على iPhone 15 وأفضلية كبرى لـPro

كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية ستجري تغييرات صادمة على هواتفها الرائدة iPhone 15، والمقرر صدورها العام المقبل 2023، حيث ستوسع الشركة الفارق بين هواتف السلسلة بشكل ملفت، الأمر الذي سيعطي طرز Pro أفضلية كبيرة.

وبحسب موقع Canada Today فإنه بات من المؤكد للجميع أن هواتف iPhone 15 القادمة ستحصل على تغيير منفذ الشحن الخاص بها Lightning، وستحصل على منفذ USB-C نظرا للقرارات الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والتي ستقر شواحن موحدة لجميع الشركات.

وعلى الرغم من أن هواتف iPhone 15 القادمة جميعها ستأتي بمنفذ USB-C فإن طرز Pro الأكثر تطورا في السلسلة ستأتي بمنفذ USB 3.2 أو Thunderbolt 3، والذي يدعم عمليات نقل البيانات عالية السرعة، أما الطراز الأساسي لـ iPhone 15 على USB 2.0 فقط.

ومن المرجح أن تحصل هواتف iPhone 15 على تغيير رائدها الأغلى iPhone 14 Pro Max ليأتي بدلا منه iPhone 15 Ultra ، وسيأتي هاتفي iPhone 15 Pro وكذلك hone 15 Ultra على مادة التيتانيوم، والتي تعتبر أقوى بكثير وأخف وزنًا من الفولاذ المقاوم للصدأ، الأمر الذي سيزيد من سعر الهواتف بحوالي 15 % .

كما ستتميز الطرز الأكثر تطورا من هواتف iPhone 15 على معالج A17 ، فيما ستحصل الهواتف الأساسية الأخرى من السلسلة على معالج A16 ، حيث اعتقد الكثيرون أن ما حدث مع هواتف iPhone 14 حدث لمرة واحدة فقط، نتيجة للأزمة العالمية لنقص الرقائق وأشباه الموصلات، وليس استراتيجة متعمدة من شركة آبل، حيث سيأتي بشريحة مُصنعة من شركة آبل بقطر 3 نانومتر، وهي تقنية متطورة.