بسبب أزمة أشباه الموصلات.. آبل تلجأ لـ سامسونج لشراء رقائق NAND

تدرس حاليا شركة آبل خطتها الجديدة التي ستلجأ فيها إلى نظيرتها "سامسونج إلكترونيك" كمورد بديل وجديد لـ أشباه الموصلات في عام 2023 ، وفقا لمصادر من داخل سلسلة التوريد.

من المقرر أن تبدأ سامسونج، المورد الرئيسي للرقائق الإلكترونية DRAM لـ أجهزة iPhone ، العام المقبل في توفير فلاش NAND لأجهزة iOS من مصنعها في مصنع Xian الصيني ، والذي يساهم الآن بنسبة 40 ٪ من إجمالي عملية إنتاج كارت الذاكرة NAND ثلاثي الأبعاد ، والتي تتراوح من 128 إلى 176 طبقة.

آبل تلجأ لـ سامسونج لشراء رقائق NAND

ذاكرة فلاش "ناند" هي نوع من تقنيات التخزين التي لا تتطلب طاقة عالية للاحتفاظ بالبيانات. كان أحد الأهداف المهمة لتطوير فلاش NAND هو تقليل التكلفة لكل بت وزيادة السعة التخزينية للرقاقة الواحدة حتى تتمكن ذاكرة الفلاش من التنافس مع أجهزة التخزين المغناطيسية ، مثل الأقراص الصلبة. لتستخدم مشغلات MP3 والكاميرات الرقمية ومحركات أقراص USB المحمولة تقنية NAND.

جاء في تقرير techloy أن آبل في البداية كانت تعتزم شراء أشباه موصلات 128 طبقة من رقائق ذاكرة فلاش NAND ثلاثية الأبعاد من شركة شركة التكنولوجيا Yangtze لاستخدامها في أجهزة iPhone المباعة في السوق الصينية في وقت مبكر من هذا العام ، مع إمكانية شراء ما يصل في النهاية إلى 40٪ من الرقائق اللازمة لكل أجهزة iPhone من هذه الشركة.

ومع ذلك، اضطرت شركة آبل تجميد خطط استيراد أشباه الموصلات من الشركة مصانع الشركة الصينية Yangtze فرض ضوابط أكثر صرامة على الصادرات الأمريكية على قطاع التكنولوجيا الصيني ، مما أدى إلى وضع YMTC و 30 كيانًا صينيًا آخر على قائمة "لم يتم التحقق منها" للشركات التي لم يتمكن المسؤولون الأمريكيون من فحصها ، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتم إدراج المورد في القائمة السوداء في أوائل ديسمبر بسبب القيود التجارية.

تخضع شركة تصنيع الفلاشات الصينية YMTC الآن للتحقيق من قبل وزارة التجارة الأمريكية حول ما إذا كانت قد انتهكت ضوابط التصدير في واشنطن من خلال بيع الرقائق إلى Huawei ، المدرجة بالفعل في القائمة السوداء للولايات المتحدة الأمريكية.