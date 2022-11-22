احذر.. هاتفك الـ iPhone يتجسس عليك

تستمر شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة جمع بيانات مستخدمي هواتف آيفون iPhone بغض النظر عن إعدادات الخصوصية.

بحسب موقع نوت بوك تشيك التقني، تزعم دعوى قضائية جديدة أن شركة آبل تواصل جمع بيانات المستخدم في تطبيقات هواتف iPhone حتى عندما يكون المستخدمون قد اختاروا عدم تتبع البيانات.

ويتعارض هذا التتبع مع التأكيدات بأن آبل تحمي خصوصية المستخدم ويمكنها تعطيل أي نوع من جمع البيانات في تطبيقات آبل تمامًا.

جدير بالذكر أنه من دواعي الفخر من شركة آبل بنفسها أنها تمنح المستخدمين سيطرة كاملة على خصوصيتهم على أجهزة iPhone و iPad. فواحدة من أكبر الحملات الإعلانية للشركة تدافع عن مدى أمان بيانات المستخدم داخل نظام التشغيل iOS.

ومع ذلك ، إذا كانت الادعاءات في دعوى قضائية جديدة صحيحة ، فإن آبل لا تفي بمزاعمها باحترام خصوصية المستخدم.

وتزعم الدعوى القضائية أن شركة آبل تواصل تتبع بيانات المستخدم في تطبيقات iPhone المثبتة افتراضيًا ، مثل الخرائط ومتجر التطبيقات والمزيد.)

فعلي الرغم من أن جوهر آبل يدعي الدعوى أن الخيارات تسمح للمستخدمين بمنع هواتفهم من مشاركة بيانات تحليلات الجهاز ، وتمنع التطبيقات من تتبع البيانات ، على الأقل فيما يتعلق بالتطبيقات المثبتة مسبقًا.

و حتى إذا اتبع المستخدمون إرشادات آبل الخاصة بشأن إعدادات الخصوصية ، "تواصل Apple مع ذلك تسجيل بيانات المستهلكين للتطبيقات ، واتصالات تصفح التطبيقات ، والمعلومات الشخصية في تطبيقات Apple الخاصة بها ، بما في ذلك App Store و Apple Music و Apple TV و Books و Stocks.

وتعتبر الدعوى في المراحل الأولى فقط لا زالت ، لذا سيكون الأمر متروكًا للقاضي لتحديد ما إذا كانت المطالبات صالحة أم لا وما إذا كانت آبل قد انتهكت قوانين الخصوصية في ممارساتها أم لا.