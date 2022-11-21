يستحق الشراء.. قدرات تصويرية خارقة في هواتف Oppo

كشفت تقارير أخيرة عن أحدث هواتف أوبو وهو هاتف Oppo Find X6 ومن أبرز ما سيميز الهاتف الجديد هو نظام الكاميرا.

فوفقا للمسرب الشهير Digital Chat Station ، سيحتوي هاتف Oppo Find X6 Pro على 3 كاميرات خلفية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعرات من Sony .

وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، ستأتي الكاميرا الرئيسية من مستشعر نوع Sony IMX 989 بقياس 1 بوصة مع عدسة 7P و OIS للتثبيت للبصري.

بجانب كاميرا فائقة الاتساع ultrawide بمستشعر نوع Sony IMX890 بينما من المتوقع أيضًا أن تكون العدسة الثالثة مع مستشعر Sony IMX890 مع تقريب بصري 2.7x و OIS للتثبيت البصري.

كما ستحضر Oppo أيضًا مستشعر ToF للمساعدة في تحسين جودة الكاميرا بشكل أفضل.

جدير بالذكر أنه تشير التسريبات السابقة إلى أن هاتف Oppo Find X6 Pro سيكون متاحًا مع أقوى وأحدث معالجات من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 8 Gen 2 ومعالج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Dimensity 9200.

وسينطلق هاتف Oppo Find X6 Pro أيضًا بشاشة نوع AMOLED ،قياس 6.7 بوصة بدقة QHD + ومعدل تحديث 120 هرتز.