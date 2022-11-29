واتساب يبدأ طرح ميزة عظيمة ينتظرها الملايين من المستخدمين

بدأ تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp في طرح ميزة “Message Yourself” والتي تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل لأنفسهم، بعد معاناة استمرت سنوات من استخدام التطبيق، عند إرسال الرسائل المهمة أو إرسال رسائل لا تريد لأحد الاطلاع عليها.

وأعلن تطبيق واتساب WhatsApp المملوك لشركة Meta عن إطلاق ميزة المراسلة الجديدة “Message Yourself” أو "إرسال رسائل لنفسك" ، حيث ستصل إلى جميع مستخدمي هواتف أندرويد وآيفون في الأسابيع المقبلة.

وعند إتاحة ميزة “Message Yourself” سيرى المستخدمون جهة الاتصال الخاصة بهم في أعلى قائمة جهات الاتصال على واتساب عندما يقومون بإنشاء محادثة جديدة، حيث سيؤدي النقر فوق جهة الاتصال هذه إلى نقلهم إلى شاشة الدردشة التي يمكنهم استخدامها لإرسال رسائل إلى أنفسهم، وفقا لـ TechCrunch.

وفقًا لتقارير WABetaInfo ، فإنه يمكن للمستخدمين أيضًا تثبيت رسائل الدردشة الذاتية الخاصة بهم في أعلى قائمة المحادثات إذا لم يرغبوا في البحث عنها في وسط قائمة الدردشات المزدحمة والتي تضم عدد كبيرا من المحادثات.

وكانت الميزة مطلبا جماهيريا من مستخدمي واتساب الذين يتخطي عددهم 2 مليار مستخدم عالميا، حيث يقدم تليجرام ميزة مشابهة تسمى الرسائل المحفوظة تتيح للمستخدمين وضع إشارة مرجعية على أي رسائل مهمة بالإضافة إلى حفظ ملاحظاتهم التي يمكن الوصول إليها في المستقبل، كما يحتوي تطبيق سيجنال على هذه الميزة منذ فترة طويلة.