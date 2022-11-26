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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد حادثة تسريب الأرقام.. كيف تستعيد حساب واتساب بعد سرقته؟

كيف تستعيد حساب واتساب
كيف تستعيد حساب واتساب بعد سرقته؟

أثارت واقعة تسريب أرقام مستخدمي واتساب WhatsApp، قلقا واسعا بين المستخدمين خلال الساعات الماضية، حيث تم اكتشاف قاعدة بيانات لأكثر من ربع مستخدمي التطبيق - البالغ عددهم 2 مليار مستخدم عالميا - على الدراك ويب، وأيضا على عد من مواقع القرصنة الإلكترونية. 

وعلى الرغم من أن الحادثة ليست الأولى من نوعها، إلا أنه يمكن استغلال مثل هذا التسريب في اختراق المستخدمين، من خلال إرسال روابط خبيثة يمكنها اختراق المستخدمين عند فتحها، كما يفتح الباب لانتهاكات عديدة من خلال التجسس أو الاختراق عبر مكالمات الهاتف أو مكالمات واتساب

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وفي مثل هذه الحالات من التسريبات يجب على المستخدمين أخذ جميع الاحتياطات الممكنة لتأمين الحسابات الخاصة بهم، إلا أنه مع ذلك، يمكن للمستخدمين التعرض للاختراق أيضا، لذلك هناك عدد من الأمور الواجب فعلها فورا عند التعرض للاختراق، حيث ذكر تطبيق واتساب عدد من الإعدادات العاجلة التي يجب على جميع مستخدمي واتساب القيام بها فور تأكدهم من الاختراق: 

 

إعدادات عاجلة لاستعادة WhatsApp واتساب 

 

ويجب قبل محاولة القيام باسترجاع حساب وتساب الخاص بك هو إخبار جميع جهات الاتصال الخاصة بك أنه قد تم اختراقك بالفعل 

 

قم بإخطار جهات الاتصال الخاصة بك

 

عندما يقوم شخص ما باختراق حسابك على واتساب ، يمكنه إرسال رسائل إلى جهات الاتصال الخاصة بك تفيد بأن الشركة أرسلت رمز التحقق ومن ثم الوصول إلى حسابهم، لذلك يجب إرسال رسالة إلى أصدقائك وعائلتك لإخبارهم بأنك فقدت إمكانية الوصول إلى حسابك، الأمر يمنع اختراق حسابات الآخرين أيضا. 

 

تسجيل الخروج من جميع أجهزة الكمبيوتر والهواتف المسجل عليها حسابك على واتساب فورا 

 

 قم بتسجيل الخروج من واتساب باستخدام رقم هاتفك وتحقق من رقم هاتفك عن طريق إدخال الرمز المكون من 6 أرقام الذي تتلقاه عبر SMS ، وبمجرد إدخال رمز SMS المكون من 6 أرقام ، يتم تسجيل خروج الشخص المخترق لحساب واتساب الخاص بك تلقائيًا.

 

لا تقم بتسجيل الخروج ثم تسجيل الدخول مرة أخرى إذا كنت تتلقى رموز تحقق باستمرار 


وتعد إحدى الطرق التي يستخدمها المخترقون هي رموز التحقق لحجبك حتى يتمكنوا من الوصول،  ويعمل هذا الإجراء لأن واتساب يسمح فقط بإرسال العديد من رموز التحقق في وقت واحد، وعندما يستنفد المخترق جميع محاولاته ، فسيتعين عليك الانتظار 12 ساعة لتلقي محاولة أخرى، في هذه الحالة سيقوم المخترق بالحصول على الرموز ويسجل الدخول إلى حسابك، لذلك إذا تلقيت العديد من رسائل واتساب التي تحتوي على رموز التحقق ، فمن الأفضل تجاهلها، واستمر في استخدام حساب واتساب الخاص بك بشكل طبيعي.

 

كتابة رمز التحقق الخاص بالمصادقة الثنائية

 

قد يُطلب منك أيضًا تقديم رمز التحقق الخاص بالمصادقة الثنائية، وإذا كنت لا تعرف هذا الرمز ، فربما يكون الشخص الذي يستخدم حسابك قد قام بتمكين التحقق المصادقة الثنائية.

 في هذه الحالة يجب أن تنتظر 7 أيام قبل أن تتمكن من تسجيل الدخول بدون رمز التحقق الخاص بالمصادقة الثنائية، وذلك بغض النظر عما إذا كنت تعرف رمز التحقق هذا ، فقد تم تسجيل خروج الشخص المخترق من حسابك، و بمجرد إدخال رمز SMS المكون من 6 أرقام.

 

ماذا تفعل إذا شاركت كود WhatsApp واتساب ؟  

 

 لا تقم بمشاركة كود WhatsApp واتساب المكون من 6 أرقام إذا جاءت لك رسالة على هاتفك بإدخال الأرقام لأنك بذلك تخاطر بالتعرض للاختراق، وإذا فعلت ذلك عليك القيام بإبلاغ واتساب من خلال  [email protected] لإلغاء تنشيط حسابك .

 

 في حالة  التأكد من اختراقك مرة أخرى ، قم بإلغاء تنشيط حسابك عن طريق إرسال بريد إلكتروني على [email protected]  وسيتم حذف حسابك تلقائيًا إذا لم يتم الوصول إليه في خلال مدة 30 يومًا.

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