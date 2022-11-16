تعمل إيه.. لو واتساب ويب WhatsApp web مش شغال

يتيح تطبيق WhatsApp web واتساب ويب للمستخدمين الوصول إلى الدردشات على أجهزة الكمبيوتر وأجهزة اللاب توب، خاصة أثناء العمل أو الدراسة، ولكن مع الوقت قد يواجه المستخدمون عددًا من المشكلات التي تجعل التطبيق يتوقف عن العمل.

وبحسب موقع Livemint فإن هناك عددًا من الطرق التي يمكن اتباعها لمحاولة معالجة مشكلة توقف تطبيق واتساب ويب ، ونعرضها فيما يلي:

امسح ذاكرة التخزين المؤقت وملفات تعريف الارتباط بجهازك



في بعض الأحيان ، يمكن أن تؤدي ذاكرة التخزين المؤقت وملفات تعريف الارتباط القديمة إلى حدوث أخطاء على واتساب ويب في هذه الحالة ، حيث يجب عليك مسح ذاكرة التخزين المؤقت وملفات تعريف الارتباط للمتصفح.

لمسح السجل على متصفح Google Chrome ، انتقل إلى السجل من خلال النقر على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى من شاشتك، أو ببساطة اضغط على CTRL + H.

انقر فوق "محو سجل التصفح" ثم امسح ذاكرة التخزين المؤقت وملفات تعريف الارتباط، وبعد ذلك ، يمكنك إعادة تشغيل متصفح جوجل كروم لإصلاح مشاكل واتساب ويب.

قم بتحديث واتساب على هاتفك



من المحتمل أن يتسبب واتساب ويب في حدوث مشكلات لأنك تقوم بتشغيل إصدار قديم من واتساب على هاتفك الذكي، حيث يجب أن تتأكد من تحديث الإصدار الموجود على تطبيق واتساب الأساسي الخاص بك، كما يمكنك تثبيت أحدث إصدار من التطبيق من خلال التوجه إلى متجر Google Play في جوجل ومتجر تطبيقات آبل.

قم بتحديث متصفح الإنترنت الخاص بك



وهناك سبب آخر محتمل لعدم عمل واتساب ويب على الكمبيوتر المحمول هو أن متصفح الإنترنت الخاص بك غير محدث، وفي هذه الحالة ، قم بتحديث المستعرض الخاص بك إلى أحدث إصدار، وإذا كنت تستخدم جوجل كروم ، فتوجه إلى الإعدادات من خلال النقر على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة. بعد ذلك ، انقر فوق حول كروم، وإذا لم يتم تحديث إصدار المتصفح على الكمبيوتر المحمول ، فسيبدأ جوجل كروم في التحديث تلقائيًا.



تحقق مما إذا كانت خوادم واتساب تعمل أم لا



للقيام بذلك ، ما عليك سوى التوجه إلى Downdetector.com للتحقق مما إذا كان المستخدمون الآخرون يواجهون أيضًا مشكلات في نظام المراسلة، وإذا تعطل واتساب ، فانتظر حتى تعود الخدمات مرة أخرى، وسيبدأ واتساب تلقائيًا في العمل كالمعتاد بمجرد استعادة الخدمات.