مفيش إزعاج تاني.. تحديث جديد لوقف إشعارات واتساب

يعد واتساب WhatsApp منصة المراسلة الأكثر شيوعًا في العالم ، حيث تضم العديد من المميزات منها الدردشة مع شخص واحد أو في مجموعات، كما أن جميع رسائلك مؤمنة بشكل تام بسبب ميزة التشفير من طرف إلى طرف.

ووفقا لموقع جيز مو شينا التقني، يبدو أن تطبيق واتساب يجرى بعض التغييرات داخله لمنع إزعاج الإشعارات التي تنهال على المستخدمين.

وفي الفترة الأخيرة ، زاد واتساب عدد الأشخاص الذين يمكنهم الانضمام إلى الجروبات من 256 إلى 1024 شخصًا، وعلى الرغم من أن ذلك تحديث مفيد إلا أن الجانب السلبي له هو "كثرة الإشعارات".

فإذا لم تقم بتعطيل الإشعارات يدويًا في الجروبات التي بها العديد من المشاركين النشطين ، فقد يمتلئ هاتفك بالإشعارات. وهذا بالتأكيد سوف يزعجك كثيرًا. ولذلك توصل واتساب الآن إلى حل.

وفقًا لـ WABetaInfo ، يتضمن الإصدار التجريبي من WhatsApp 2.22.23.9 ميزة جديدة يتم فيها كتم صوت المجموعات التي تضم أكثر من 256 شخصًا تلقائيًا بشكل افتراضي.

و ينطبق هذا على المجموعات التي تنضم إليها عندما تصل إلى 256 عضوًا، حيث سيقوم واتساب بكتم المجموعات تلقائيًا عند انضمام العضو رقم 257.

وتصل هذه الميزة في الإصدار التجريبي حاليا ،ومن المتوقع أن تأتي في الإصدار الثابت من واتساب قريبًا ، لكن خدمة المراسلة لم تحدد الوقت الفعلي لإطلاقها.