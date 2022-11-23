تخلص فورًا من إزعاج جروبات واتساب بهذه الإعدادات

تُعد مجموعات واتساب أو جروبات الدردشة جزءًا أساسيًا في تطبيق واتساب، ولكن الدخول في مجموعات كثيرة خاصة بالعمل أو الدراسة أو مع الأصدقاء والأهل يسبب مشكلات كثيرة، وأيضا يشكل ضغطًا نفسيًا كبيرًا وإزعاجًا للعديد من المستخدمين، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن إعدادات للخصوصية للتخلص من إزعاج المجموعات.

وبحسب موقع Times Now فإن هناك عددًا من إعدادت الخصوصية والميزات التي يوفرها واتساب لمستخدميه للتخلص من إزعاج جروبات الدردشة في واتساب، ونعرض عددًا منها فيما يلي:

الحظر والإبلاغ

على عكس SMS التقليدية ، يوفر واتساب طريقة بسيطة للمستخدمين لحظر الحسابات وتقديم تقارير إلى إدارة واتساب عند مواجهة المستخدمين لرسائل إشكالية في الدردشات الفردية أو الجماعية، كما يوفر في الوقت الحالي خيارًا للأشخاص للاحتفاظ بالرسائل المبلغ عنها على هواتفهم إذا كانوا يريدون مشاركتها مع مسئولي إنفاذ القانون.

إعدادات الخصوصية في مجموعات دردشة واتساب

ويمكن للأشخاص الذين لديهم رقم هاتفك فقط إضافتك إلى مجموعة من مجموعات دردشة واتساب، حيث تسمح إعدادات خصوصية المجموعة ونظام دعوة المجموعات في واتساب للمستخدمين بتحديد من يمكنه إضافتهم إلى المجموعات، بحيث لا تدع أي شخص يضيفك إلى أي مجموعة دون إذنك، كما تتيح لك الخيارات الثلاثة الاختيار بين من يمكن لأي شخص إضافتك إلى مجموعة أو جهات اتصالك أو تلك التي تختارها من جهات الاتصال الخاصة بك.

مغادرة مجموعات واتساب دون علم أحد

وعندما تختار الخروج من المجموعة بصمت ، فلن يتم إبلاغ أعضاء المجموعة أو حتى إرسال إشعار إليهم بأنك قد خرجت في سلسلة الدردشة ولكن فقط مديري المجموعة، حيث تهدف هذه الميزة إلى مساعدة المستخدمين على الشعور براحة أكبر بشأن مغادرة المجموعات التي لم يعودوا يرغبون في الانضمام إليها.

تحكم مسئول المجموعة أو الأدمن

وبشكل افتراضي ، يمكن لأي مشارك في المجموعة إرسال رسائل وتغيير معلومات المجموعة بما في ذلك موضوع المجموعة أو الرمز أو الوصف، ومع ذلك ، فإن إعدادات واتساب تمكن المسئولين من تحديد من يمكنه إرسال الرسائل داخل المجموعات.

قيود على الرسائل المعاد توجيهها

وتم قصر الرسائل المُعاد توجيهها على محادثة واحدة في كل مرة ، مما أدى إلى انخفاض مثل هذا النوع من الرسائل بنسبة 70% في هذا النوع من المحتوى عبر واتساب ، حيث أدخل النظام الأساسي أيضًا حدودًا جديدة حيث إن الرسائل "المُعاد توجيهها" "يمكن إعادة توجيهها إلى مجموعة واحدة فقط في كل مرة ، بدلاً من خمسة، لذلك إذا لم تكن متأكدًا من مصدر الرسالة ، فلا تقم بإعادة توجيهها.