منها ميزة تحمى حسابك.. 7 تغييرات ضخمة في انتظار مستخدمي واتساب

تحتوي خدمة المراسلة واتساب Whatsapp، على العديد من الميزات الجديدة التي يتم تطويرها لتناسب ليس فقط مستخدمي iOS ولكن أندرويد أيضا، والتي سيتم طرحها في المستقبل القريب.

ووفقا لما ذكره موقع “WABetaInfo”، يعمل واتساب على مجموعة من الميزات الجديدة لمنصته، والتي بدأ اختبارها في النسخة التجريبية على الهواتف الذكية وسطح المكتب، بما في ذلك كتم صوت الدردشات الجماعية الكبيرة تلقائيا، وإرسال رسالة إلى نفسك.

وفيما يلي سنستعرض لك أهم الميزات القادمة إلى واتساب والتي يجب أن تعرفها.

1. إعادة توجيه الوسائط مع تسمية توضيحية:

ستمكن هذه الميزة مستخدمي واتساب من إعادة توجيه الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF والمستندات، مع إضافة تسمية توضيحية لهذه الملفات، وهي متاحة حاليا في أحدث إصدار تجريبي من واتساب على أندرويد من المحتمل أن يتم طرحها على أجهزة أخرى قريبا.

إعادة توجيه الوسائط مع تسمية توضيحية

2. التحقق بخطوتين:

ستتتيح هذه الميزة لمستخدمي واتساب حول العالم، من تكوين رقم تعريف شخصي ثانوي سيطلب منك النظام الأساسي للخدمة إدخاله بعد كتابة الرمز المكون من 6 أرقام حتى يتمكن المستخدمون من تمكين طبقة أمان إضافية لحماية الحسابات على المنصة.

التحقق بخطوتين

3. صور الملف الشخصي داخل المجموعات:

ميزة أخرى من واتساب قيد التطوير هي القدرة على تعيين صور الملف الشخصي لجهات الاتصال الفردية في الدردشات الجماعية، حيث سيعرض نظام المراسلة صور الملفات الشخصية لأعضاء المجموعة عند تلقي رسالة في الدردشة الجماعية، في حالة عدم وجود صورة للملف الشخصي لأحد أعضاء المجموعة أو عدم توفرها بسبب إعدادات الخصوصية الخاصة به، ستظهر أيقونة الملف الشخصي الافتراضية وسيتم تلوينها باستخدام نفس لون اسم جهة الاتصال.

4. أداة تعتيم الصور:

القدرة على تعتيم الصور متاحة حاليا لبعض مختبري الإصدار التجريبي من واتساب على سطح المكتب، وستسمح هذه الميزة لمستخدمي التطبيق بحماية المعلومات الحساسة من صورهم بطريقة مرتبة، حيث أنشأ أداة Blur للنسخة التجريبية من سطح المكتب تسمح للمستخدمين بتحرير صورهم باستخدام تأثير تمويه بديل قبل مشاركتها، كما يمكن للمستخدمين أيضا اختيار حجم التمويه من أجل تطبيق التأثير بدقة متناهية.

أداة تعتيم الصور

5. كتم الصوت التلقائي للجروبات:

قام واتساب في شهر يونيو الماضي، بزيادة الحد الأقصى للمجموعات من 512 مشاركا إلى 1024، مع وجود هذا العدد من المشاركين وإرسالهم رسائل متتالية والتي بدورها ستغمر جهازك بالإشعارات المزعجة، تعمل خدمة المراسلة حاليا على كتم صوت المجموعات الكبيرة تلقائيا للمساعدة في تقليل الإشعارات على الفور في المستقبل.

6. ميزة أفاتار جديدة:

من المتوقع الآن إضافة الصور الرمزية لمستخدمي واتساب على نظام التشغيل أندرويد، حيث يمكنهم تخصيص شخصيات مميزة من خلال إعداد تعبير رقمي، وقال WABetaInfo، إنه عند إنشاء صورة رمزية، ستتم إضافتها بعد ذلك إلى تطبيقك كملصق، بالإضافة إلى أنه يمكنك أيضا اختيار صورة رمزية لاستخدامها كصورة ملفك الشخصي على واتساب .

7. أرسل رسالة إلى نفسك:

أصبح بإمكان مستخدمي واتساب حاليا إرسال رسائل إلى أنفسهم على التطبيق، مع الميزة الجديدة “إرسال رسالة إلى نفسك” التي ستسمح للمستخدمين بالدردشة مع أنفسهم من خلال فتح مربع الدردشة ثابت خاص برقم هاتفهم على غرار جهات الاتصال الأخرى على المنصة، بهذه الطريقة يمكن للمرء تدوين ملاحظات سريعة أو حفظ روابط أو ملفات ويب مهمة في مربع الدردشة الذاتية لتسهيل الوصول إليها عبر جهاز الكمبيوتر أو أي هاتف آخر.

إرسال رسالة إلى نفسك

8. الرسائل المختفية:

يقوم واتساب بتحديثه الجديد أيضا بإصدار تصميم جديد لاختفاء إعداد ميزة الرسائل في قسم الخصوصية، حيث يمكن للمستخدمين تغيير إعداد الرسائل المختفية بالانتقال إلى إعدادات واتساب ، ثم الخصوصية Privacy ثم مؤقت الرسائل، ومع التصميم الجديد ، غير النظام اسم التبويب من “قسم مؤقت الرسائل الافتراضي” إلى “اختفاء الرسائل” وسيحتوي القسم الذي تم تجديده أيضًا على فئتين فرعيتين، إعدادات خاصة لـ “تعيين لحسابك” و"تعيين للمحادثة الحالية".