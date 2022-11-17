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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لكبار السن .. إزاي تبعت لأولادك مكانك على واتساب

لكبار السن .. ازاي
لكبار السن .. ازاي تبعت لولادك مكانك على واتساب

يعد تطبيق واتساب WhatsApp العالمي من أفضل التطبيقات المراسلة على مستوى العالم، حيث يحتوي على العديد من المميزات، فإذا كنت من كبار السن توجد ميزة تجعلك ترسل موقعك المباشر لأولادك لتجنب أسوأ الظروف. 

 

تتيح لك خاصية "الموقع المباشر" أو current location مشاركة موقعك الحالي مع المشاركين في دردشة فردية أو جماعية لمدة زمنية محدّدة. 

 

ويمكنك التحكم في اختيار مشاركة موقعك المباشر وتحديد المدة الزمنية لهذه المشاركة، كما يمكنك إيقاف مشاركة الموقع المباشر في أي وقت تريد. وما إن تنتهي المدة الزمنية التي حددتها أو عندما تقرر إيقاف مشاركة موقعك الحالي، فسيتوقف حينها موقعك عن الظهور لدى الآخرين.

 

 وسيستمر المستخدمون الذين تشارك معهم موقعك المباشر في رؤية الموقع الذي شاركته كصورة مصغرة ثابتة، ويمكنهم الضغط على الصورة لمشاهدة آخر تحديث لموقعك.

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مشاركة موقعك المباشر

 

1- يمكنك تمكين أذونات مشاركة الموقع في واتساب من خلال الانتقال إلى الإعدادات في هاتفك > التطبيقات والإشعارات > الإعدادات المتقدمة > أذونات التطبيقات > الموقع، ثم تمكين مشاركة الموقع في واتساب. 

 

ويمكنك تمكين الأذونات بطريقة أخرى إذا كنت قد فتحت واتساب حديثًا من خلال الذهاب إلى الإعدادات في هاتفك > التطبيقات والإشعارات > واتساب > الأذونات، ومن ثم تمكين الموقع.

 

2- افتح دردشة فردية "ابنك أوبنتك" أو جماعية "جروب العائلة".

 

3- انقر إرفاق "وهي علامة تشبه المشبك" ثم الموقع ، ثم مشاركة الموقع المباشر.

 

4- اختر المدة الزمنية التي تريد مشاركة موقعك المباشر خلالها حيث سوف تتوقف مشاركة موقعك المباشر فور انتهاء هذه المدة الزمنية.

 

 ويمكنك إضافة ملاحظة إن أردت ذلك.

 

5- انقر على علامة الإرسال.

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