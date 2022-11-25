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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريب أرقام هواتف نصف مليار مستخدم لـ واتساب.. مصر تتصدر القائمة

تسريب أرقام واتساب
تسريب أرقام واتساب

أفاد تقرير جديد أن مجموعة من المتسللين تمكنوا من الحصول على أرقام هواتف لحوالي 487 مليون مستخدم لـ تطبيق واتساب WhatsApp، وفد تم طرح قاعدة البيانات المسروقة للبيع مؤخرا في منتدى "مجتمع القرصنة".

وبحسب ما ذكره موقع "neowin"، تضم قاعدة بيانات تطبيق واتساب أكثر من 2 مليار شخص، فهو يعد أكبر منصة مراسلة في العالم، مما يعني أن قاعدة البيانات المسربة تحتوي على أرقام هواتف ربع مستخدمي واتساب، مما يعني تسريب بيانات أرقام نصف مليار مستخدم للخدمة.

 

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تسريب أرقام هواتف نصف مليار مستخدم لـ واتساب

وفي يوم 16 نوفمبر الجاري، نشر أحد المتسللين إعلانا على منتدى مجتمع القرصنة المعروف، زاعما أنه يبيع قاعدة بيانات تضم 487 مليون رقم هاتف محمول لمستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp.

منشور الهاكر على منتدى القرصنة

ووفقا لـ Cybernews، لم يحدد البائع كيف حصل على قاعدة البيانات، وقال إنه استخدم استراتيجية خاصة به لجمع تلك البيانات، ومن المحتمل أن المتسللين لم يقوموا من الناحية الفنية بـ "اختراق واتساب"، ولكنه ربما قد يكون قد جمع تلك البيانات عبر ما يعرف بـ "كشط الويب" الذي يتضمن تشغيل برنامج نصي آلي لتأكيد صفحات الويب التي تستخدم الأرقام في واتساب.

وادعي المتسلل أن هناك أكثر من 32 مليون سجل مستخدم أمريكي مدرج في قاعدة البيانات المسروقة، حيث أن قاعدة البيانات تحتوي على بيانات مستخدم واتساب من 84 دولة، معظمها حسابات لمستخدمين في دول عربية.

وجاء من بين 487 مليون رقم واتساب تم تسريبه وعرضه للبيع، أكثر من 32 مليون رقم من الولايات المتحدة، وأكثر من 45 مليون من مصر، 5  ملايين من إيطاليا، و29 مليون من المملكة العربية السعودية، و20 مليون لكل من فرنسا وتركيا، و10 مليون رقم هاتف من المستخدمين في روسيا، وأكثر من 11 مليون من أرقام المملكة المتحدة.

بيان الأرقام المسربة

وفي الوقت نفسه، قام بائع قاعدة بيانات واتساب بمشاركة عينة من الأرقام المسربة، مع باحثي موقع "Cybernews"، والتي تضمنت حوالى 1097 رقم مستخدم بريطاني و 817 رقم أمريكي في العينة المشتركة.

وقام فريق Cybernews، بالتحقق من جميع الأرقام الموجودة في العينة وتمكنوا من أثبات صحة من أنها جميعا، أرقام هواتف تابعة لمستخدمي واتساب، حيث يمكن استخدام أرقام الهواتف المسربة هذه لأغراض التسويق والتصيد وانتحال الهوية والاحتيال.

عينة من ارقام واتساب المسربة

ويشار إلى أن شركة "ميتا" المالكة لتطبيق واتساب، تعرضت لانتقادات طويلة لأنها سمحت لأطراف ثالثة بكشط وجمع بيانات مستخدميها لفترة طويلة، مما أدى إلى تسريب أكثر من 533 مليون سجل مستخدم في منتديات الويب المظلم، كان المتسلل يقوم بمشاركة مجموعة البيانات مجانا.

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