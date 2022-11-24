منها الحظر والإبلاغ.. 6 مميزات أمان في واتساب ستغير طريقة استخدامك للتطبيق

أصبح تطبيق واتساب WhatsApp، وسيلة الاتصال المفضلة لدى الملايين من الأشخاص حول العالم، ويستخدم التطبيق أكثر من ملياري مستخدم شهريا، ويعتمد أكثر مستخدمي التطبيق على مزاياه التقليدية، علما بأنه يوفر بعض المزايا والإعدادات الرائعة التي ستغير طريقة استخدامك وتجعل استخدامه أكثر سهولة.

ومن بين أبرز مزايا واتساب، هي خاصية المجموعات أو الدردشات الجماعية، والتي تضم العديد من الأشخاص سواء من بين أفراد العائلة أو زملاء العمل، حيث تجعل مجموعات واتساب كل شيء سلسا وآمنا كما أنها تسهل عليهم مناقشة موضوعا هاما أو أمور العمل الطارئة.

6 ميزات أمان في WhatsApp ستغير طريقة استخدامك للتطبيق



وللتحكم في تجربة استخدامك لمجموعات واتساب، يمكنك تجربة استخدام بعض ميزات الأمان المتوفرة على التطبيق، لضمان بقائك أمانا أثناء التواصل مع الأصدقاء والعائلة، سنستعرض لكم هنا أفضل هذه المزايا، وفقا لما ذكره موقع "timesnownews".

1. مغادرة المجموعة بصمت: أخيرا أتاح لك تطبيق واتساب طريقة للخروج من المجموعة بصمت، فلن يعلم جميع المشاركين في سلسلة الدردشة الجماعية أنك غادرت المجموعة، ولكن فقط مديري المجموعة هذه سيرسل لهم النظام الأساسي للخدمة إشعارا بأن أحد المشاركين بها قد غادروا، وتهدف هذه الميزة إلى مساعدة المستخدمين على الشعور براحة أكبر بشأن مغادرة المجموعات التي لم يعودوا يرغبون في الانضمام إليها.

2. حدود إعادة التوجيه: بالإضافة إلى قصر عدد الرسائل المُعاد توجيهها بشكل كبير على محادثة واحدة في كل مرة، مما أدى إلى انخفاض هذه النوعية من المحتوى المعاد توجيهه بنسبة 70٪ عبر واتساب، فقد أدخل النظام الأساسي أيضا حدودًا جديدة لإعادة توجيه رسائل المجموعة حيث تحمل الرسائل علامة “مُعاد توجيهها” والتي يمكن إعادة توجيهها إلى مجموعة واحدة فقط في كل مرة، بدلا من 5 مرات على غرار الدردشات الفردية، فإذا لم تكن متأكدًا من مصدر الرسالة فلا تقم بإعادة توجيهها إلى الآخرين.

3. إعدادات خصوصية المجموعة: في واتساب، أصبح بإمكان الأشخاص الذين لديهم رقم هاتفك فقط إضافتك إلى مجموعة، وتسمح إعدادات خصوصية المجموعة هذه إلى جانب نظام دعوة المجموعات للمستخدمين بتحديد من يمكنه إضافتهم إلى المجموعات، لذلك لا تدع أي شخص يضيفك إلى أي مجموعة دون إذنك، حيث تتيح لك خيارات الخصوصية الثلاثة الجديدة، الاختيار ما بين يمكن لأي شخص إضافتك إلى مجموعة أو جهات اتصالك أو تلك التي تختارها من جهات الاتصال الخاصة بك.

4. تحكم مسؤول المجموعة: بشكل افتراضي يمكن لأي مشارك في المجموعة إرسال رسائل وتغيير معلومات المجموعة بما في ذلك موضوع المجموعة أو الرمز أو الوصف، ومع ذلك، فإن إعدادات واتساب تمكن المسؤولين من تحديد من يمكنه إرسال الرسائل داخل المجموعات.

5. التحقق من المعلومات المنتشرة على واتساب: يوجد في الهند 10 منظمات مستقلة للتحقق من الحقائق على واتساب، والتي تساعد المستخدمين على تحديد المعلومات ومراجعتها والتحقق منها وتساعد على منع انتشار المعلومات المضللة على نظامها الأساسي، بالإضافة إلى ذلك، يمكّن واتساب مستخدميه من التحقق من المعلومات عن طريق إرسال رسالة نصية إلى برنامج الدردشة IFCN WhatsApp التابع لمعهد بوينتر للتحقق من صحة رسالة أو معلومات، حيث يشجع تطبيق المراسلة المملوك لشركة “ميتا” المستخدمين على التحقق من الأخبار التي تبدو مشبوهة أو مزيفة.

6. الحظر والإبلاغ: على عكس الرسائل القصيرة التقليدية، يوفر واتساب طريقة بسيطة للمستخدمين لحظر الحسابات وتقديم تقارير إلى واتساب، إذا واجهوا رسائل إشكالية في الدردشات الفردية أو الجماعية، بالإضافة إلى ذلك، يوفر واتساب الآن خيارا للأشخاص للاحتفاظ بالرسائل المبلغ عنها على هواتفهم إذا كانوا يريدون مشاركتها مع مدققي الحقائق أو مسؤولي إنفاذ القانون.