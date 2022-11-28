منها خاصية تعتيم الصور.. 8 ميزات جديدة ومثيرة قادمة إلى تطبيق واتساب

يعمل تطبيق المراسلة واتساب Whatsapp، على العديد من الميزات الجديدة التي تعد طور الاختبار حاليا، والتي سيتم طرحها في المستقبل القريب، والتي من المؤكد أنها ستلقي اهتمام المستخدمين، إليك ما تحتاج إلى معرفته عنها.



1. اختفاء الرسائل Disappearing messages:

يختبر واتساب ميزة أمنية جديدة تسمى اختفاء الرسائل، والتي ستساعدك على تدمير رسائلك ذاتيًا بعد فترة زمنية معينة، لتجنب أي إحراج محتمل في حالة قيام شخص ما بالتقاط لقطات شاشة من الدردشة الخاصة بك، والتي ستصل قريبا كإعداد جديد في قسم الخصوصية، حيث يمكن للمستخدمين تغيير إعداد الرسائل المختفية بالانتقال إلى إعدادات واتساب، ثم الخصوصية Privacy ثم مؤقت الرسائل.

2. خلفيات دردشة مخصصة:

ستتوفر خلفيات دردشة مخصصة جديدة قابلة للتنزيل على تطبيق واتساب قريبا، وحتي يتم طرحها بشكل رسمي، يمكنك تحميل صورة من معرض هاتفك، لإضافة بعض الصور الشخصية المخصصة إلى دردشاتك، كما يمكنك أيضا الاختيار من بين مجموعة من الملصقات التي تُظهر المشاعر أو تمثل أشياء مثل الطقس.

3. نظام بحث محث:

للعثور على الأشخاص الذين تريد التحدث معهم، يمكنك أن تكتب اسمه في شريط البحث على التطبيق، وسيعيد واتساب المحادثات الأخيرة مع هذا الشخص، وسترى أيضا صورة ملفه الشخصي واسمه، بحيث يمكنك النقر على أيقونة الدردشة الرئيسية لإرسال رسالة جديدة إليهم.

4. الحد الأقصى لأحرف تحديثات الحالة:

قد تتمكن قريبا من كتابة ما يصل إلى 3000 حرف في تحديث حالة واتساب، وهو أكثر من ضعف ما أنت مقيد به حاليا، وستكون هذه الميزة متاحة على كل من تطبيق الجوال والويب، لذا ستتمكن من مشاركة كل هذه المزيد من المشاركات النصية الطويلة، كما يمكنك أيضًا إرسال مقطع صوتي أو فيديو مباشرةً من داخل الدردشة.

5. ملصقات متحركة:

هذه ميزة جديدة ممتعة ومعبرة تتيح لك إضفاء المزيد من المرح على رسائلك، حيث سيوفر لك واتساب مجموعة متنوعة من الملصقات المتحركة على غرار منافسه تيليجرام، سيكون هناك قريبًا العديد من الخيارات المماثلة التي تمت إضافتها يوميًا بواسطة مجتمع المستخدمين، وإذا قام شخص ما بمشاركة ملصقا معك وترغب في الاحتفاظ به على جهازك، فكل ما يتطلبه الأمر هو نقرة بسيطة والاحتفاظ بها في سلسلة المحادثة الخاصة بك قبل ومشاركتها مع الأصدقاء.

6. الدردشة مع نفسك:

أصبح بإمكان مستخدمي واتساب حاليا إرسال رسائل إلى أنفسهم على التطبيق، مع الميزة الجديدة “إرسال رسالة إلى نفسك” التي ستسمح للمستخدمين بالدردشة مع أنفسهم من خلال فتح مربع الدردشة ثابت خاص برقم هاتفهم على غرار جهات الاتصال الأخرى على المنصة، بهذه الطريقة يمكن للمرء تدوين ملاحظات سريعة أو حفظ روابط أو ملفات ويب مهمة في مربع الدردشة الذاتية لتسهيل الوصول إليها عبر جهاز الكمبيوتر أو أي هاتف آخر.

7. صور الملف الشخصي داخل المجموعات:

تعد الدردشات الجماعية واحدة من أكثر الميزات شيوعًا على واتساب، ومع طرح التحديث الجديد يمكنك اختيار مشاركة صورة ملفك الشخصي فقط مع مجموعة محددة من الأشخاص داخل الدردشات الجماعية، للحفاظ على خصوصيتك، إذا كانت المجموعة المشارك بها تضم بعض الغرباء.

8. تعتيم الصور:

القدرة على تعتيم الصور متاحة حاليا لبعض مختبري الإصدار التجريبي من واتساب على سطح المكتب، وستسمح هذه الميزة لمستخدمي التطبيق بحماية المعلومات الحساسة من صورهم بطريقة مرتبة، حيث أنشأ أداة Blur للنسخة التجريبية من سطح المكتب تسمح للمستخدمين بتحرير صورهم باستخدام تأثير تمويه بديل قبل مشاركتها، كما يمكن للمستخدمين أيضا اختيار حجم التمويه من أجل تطبيق التأثير بدقة متناهية.