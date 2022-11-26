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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رقمك اتسرق وأنت مش حاسس.. القصة الكاملة لـ تسريب بيانات 45 مليون مصري على واتساب

واتساب
واتساب

لا تتوقف الفضائح التي تلاحق تطبيق واتساب، ففي فضيحة جديدة هزت خدمة التراسل الأشهر في العالم، تعرضت الملايين من أرقام الهواتف الخاصة بالمستخدمين للتسريب على موقع الويب المظلم، وعرض جميعها للبيع على منتدى مجتمع قرصنة مشهور مما جعلها متاحة لأشخاص آخرين.

وتم تسرب حوالي 487 مليون رقم هاتف خاص بمستخدمي واتساب في حوالي 84 دولة، من بينها حوالي 94 مليون رقم تخص مستخدمي التطبيق بالدول العربية، بما في ذلك 45 مليون رقم لمستخدمين من مصر، بالإضافة إلى 17 مليون رقم هاتف لمستخدمين من العراق و3.1 مليون مستخدم اردني.

 

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القصة الكاملة لـ تسريب بيانات 45 مليون مصري على واتساب

 

وفي تعليق على الحادثة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خبر تسريب بيانات أرقام نصف مليار مستخدم واتساب، وعرضها للبيع، مع صورة لجدول يظهر عدد الأرقام التي تمت سرقتها من كل دولة إلى جانب صورة للمنشور الذي شاركه المتسلل في منتدى "مجتمع القرصنة" على موقع الويب المظلم.

القصة الكاملة لـ تسريب بيانات 45 مليون مصري على واتساب

وأوضح المتسلل في إعلانه على القرصنة المشهور، عن حصوله على أرقام هواتف ربع مستخدمي واتساب أو ما يعادل نصف مليار مستخدم للخدمة وأنه يرغب في بيعها، ولم يحدد صاحب الإعلان كيف حصل على قاعدة البيانات تلك، قائلا إنه استخدم استراتيجية خاصة به لجمع تلك البيانات، والتي ساعدته في الحصول على قاعدة بيانات 2022 وتضم 487 مليون رقم هاتف محمول لمستخدمي واتساب.

وأكد بعض المتخصصين أن جميع الأرقام الموجودة في هذه الحادثة تخص مستخدمي واتساب النشطين، حيث قاما المتسلل بمشاركة عينة من البيانات مع محققين، وكان هناك 1097 رقم مستخدم بريطاني و817 أمريكيا في العينة المشتركة، وأشار المتخصصون إلى أنه ربما يكون المتسلل قد جمع تلك المعلومات باستخدام الأسلوب المعروف باسم "الكشط"، والذي ينتهك شروط الخدمة التي تنص عليها واتساب.

القصة الكاملة لـ تسريب بيانات 45 مليون مصري على واتساب

تسريب بيانات 17 مليون حساب واتساب من العراق

وتحتوي مجموعة البيانات المسربة والتي يمكن لأغراض التسويق وانتحال الهوية والاحتيال، على معلومات مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp من 84 دولة، بما في ذلك بيانات 17 مليون حساب واتساب من العراق.

وخلال الساعات القليلة الماضية، كشف مركز الإعلام الرقمي DMC بالعراق، عن وجود تسريب في بيانات 487 مليون مستخدم واتساب نشط، من بينها 17 مليون رقم من العراق".

القصة الكاملة لـ تسريب بيانات 45 مليون مصري على واتساب

تسريب بيانات 3.1 مليون حساب واتساب اردني

وفي الوقت نفسه، شاركت بعض لمصادر الاعلامية بالأردن، تقارير تفيد بوجود تسريب لبيانات الملايين من مستخدمي واتساب على الإنترنت المظلم، تضمنت بيانات 3.1 مليون اردني.

تسريب بيانات 45 مليون مصري على واتساب

تتصدر مصر قائمة قاعدة البيانات المسربة التي شاركها الهاكر على منتدى "مجتمع القرصنة" الشهير، وتعتلي مصر صدارة القائمة بحوالى 45 مليون رقم مسرب.

وعن المخاطر التي ستلحق مستخدمي واتساب المتضررين من حادثة تسريب البيانات الأخيرة، أشار بعض الخبراء إلى البيانات المسربة مهمة للغاية، ولا يمكن للمستخدمين تغييرها، حيث أن قاعدة البيانات المسربة تضم أرقام الهواتف الخاصة بحسابات المستخدمين على واتساب إلى جانب بيانات الموقع وبعض البيانات الشخصية للمستخدمين والدول التي تعممل بها، وبيانات حسابات المرتبطة بهذه الأرقام على موقع فيسبوك.

ويسعى الهاكرز لاستخدام تلك البيانات بطريقة غير قانونية، بما في ذلك  استهداف المستخدمين بهجمات الهندسة العكسية وانتحال هواية بعض الأشخاص سواء الأفراد أو العلامات التجارية الشهيرة، من أجل سرقة أموال الضحايا، أو تحريضهم على العنف في بعض الدول.

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