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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Tesla Pi.. هل ينفذ إيلون ماسك تهديده بإطلاق هاتف منافس لجوجل وآبل؟

هل ينفذ إيلون ماسك
هل ينفذ إيلون ماسك تهديده بإطلاق هاتف تسلا

أثار اقتراح إيلون ماسك اعتزامه إطلاق هاتف جديد منافس لهواتف آبل وجوجل جدلا واسعا، خلال الساعات الماضية، حيث أعاد الأذهان مرة أخرى إلى هاتف Tesla Pi الذي ستتلى إنتاجه شركة تسلا للسيارات الكهربية. 

 

وقال إيلون ماسك في تغريدة له: "أتمنى بالتأكيد ألا تصل إلى ذلك ، لكن نعم ، إذا لم يكن هناك خيار آخر ، سأقوم بإنتاج هاتف بديل"، ولكن البعض شكك في نوايا إيلون ماسك، معتقدين أن هذه التغريدة وراءها تمهيد لفكرة إطلاق هاتف Tesla Pi المقرر إطلاقه عام 2024 . 

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ويعتقد المشككون أن إيلون لا يمكن أن يتحدث عن إمكانية إطلاق هاتف جديد منافس لهواتف آيفون من شركة آبل الأمريكية، وأيضا هواتف أندرويد التي تطلقها عدد من الشركات ومن بينها شركة جوجل، خاصة أن المنافسة في هذا المجال صعبة للغاية، ولا يمكن أن تعتمد على مجرد اقتراح في تغريدة. 

 

وذكرت تقارير عدة خلال الفترة الماضية أن إيلون ماسك يعتزم إطلاق هاتف ذكي جديد بإمكانات غير تقليدية يسمى Tesla Pi ، ستتولى شركة تسلا تصنيعه والإشراف عليه، حيث سيتمكن الهاتف القيام بوظائف مدمجة للوصول إلى ستارلينك، مما يسمح للمستخدمين بتصفح الويب دون الاعتماد على شبكات الاتصالات القائمة على الأرض. 

 

ومن المقرر أن يحدث هاتف إيلون ماسك  Tesla Pi ثورة في عالم الاتصالات، حيث سيوفر إنترنت مجاني لجميع مستخدميه حيث سيتصل مع أقمار ستارلينك Starlink .

 

وخلال الساعات الماضية، أثار المعلق السياسي الأمريكي ليز ويلر الفكرة على تويتر حيث قال إن "نصف البلاد" ستسعد بالتخلي عن هواتف آيفون وأندرويد لصالح هاتف مطور من قبل إيلون ماسك. 

 

وسبقه تعليق آخر من قبل معلق على تويتر، قال فيه "إذا قامت شركتا جوجل وآبل بإبعاد تطبيق تويتر من متجري التطبيقات الخاصة بهما، فيجب على ماسك إنتاج هاتف ذكي خاص به".

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