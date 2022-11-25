بعد عودة ترامب لـ تويتر.. إيلون ماسك يصدر قرار مهما بشأن الحسابات المحظورة

قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك Elon Musk، أمس الخميس إنه سيبدأ في استعادة معظم الحسابات المحظورة سابقًا على Twitter بدءا من الأسبوع المقبل.

وبحسب ما ذكره موقع "cnn"، أعلن إيلون ماسك، عن أن موقع تويتر سيمنح عفوا عاما، للحسابات التي حظرت أو تم تعليقها على المنصة، في خطوة واسعة النطاق للتراجع عن سياسة منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بالتعليق الدائم للمستخدمين الذين انتهكوا قواعدها بشكل متكرر.

إيلون ماسك يصدر قرار مهما بشأن الحسابات المحظورة

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، قام إيلون ماسك بمشاركة استطلاعا للرأي يسأل فيه متابعينه ومستخدمي المنصة، حول مسائلة الحظر الدائم، قائلا : هل ينبغي لتويتر أن نقدم عفوا عاما عن الحسابات المعلقة، بشرط ألا يخالفوا القانون أو يتورطوا في رسائل غير مرغوب فيها فظيعة.

وانتهى الاستطلاع، الذي أغلق حوالي الساعة 12:45 مساء أمس الخميس، بنسبة 72.4٪ لصالح الاقتراح و 27.6٪ صوتوا ضده، وحصد الاستطلاع أكثر من 3 ملايين صوت على موقع تويتر.

وليس من الواضح كيف سيقوم إيلون ماسك، وفريقه في شركة تويتر بفرز الحسابات التي تم حظرها بسبب المحتوى غير القانوني أو غير المرغوب فيه مقابل الانتهاكات الأخرى، ولا عدد الحسابات الإجمالية التي سيتم استعادتها.

وقد أعلن إيلون ماسك الأسبوع الماضي، فك حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المنصة، وذلك بعد إجراء استطلاع انتهى لصالح إعادة الرئيس السابق، الذي كان قد تم حظره بعد هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول.

وفي الوقت نفسه، أعاد إيلون ماسك أيضًا حسابات العديد من المستخدمين الآخرين المثيرين للجدل، والذين سبق حظرهم أو تعليقهم على تويتر، بما في ذلك بودكاستر الكندي والمحافظ جوردان بيترسون، وموقع الويب الساخر ذو الميول اليمينية Babylon Bee، والكوميدي كاثي جريفين والنائبة مارجوري تايلور جرين.